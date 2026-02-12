Silente objavio novi singl ''Ništa drugo'', nastavak na uzlet hita starog 13 godina

Bend Silente objavio je novi singl “Ništa drugo”, šestu pjesmu s nadolazećeg albuma.
Novi singl ''Ništa drugo'' pridružuje se popisu pjesama sa skorašnjeg albuma. Uz singlove ''Sve što treba znat o ženi'', ''Sve da ima neki način'', kao i ''Voli me dok đavo spava'', ''Onaj isti'' se ponovo našao na listi najslušanijih pjesama u zemlji, a prethodni singl ''Bog kakvog trebam'' već četiri mjeseca na istoj listi drži poziciju među top 40 najslušanijih pjesama na nacionalnim radijima.
Silente - 2 Foto: PR
Nova pjesma nastavlja se i na ponovni uzlet klasika ''Terca na tišinu'' koji je gotovo 13 godina nakon objave već više od tri mjeseca u vrhu hrvatske Billboard ljestvice singlova.
Nakon što su u studenom prošle godine rasprodali čak pet uzastopnih koncerata u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, bend je ovo proljeće počeo s nizom koncerata. Prva prilika za čuti novi singl ''Ništa drugo'' bit će na regionalnoj turneji Silentea po klubovima i koncertnim dvoranama Hrvatske i okolnih zemalja.
Za sada objavljeni datumi regionalne turneje nakon Podgorice bend vode u Rijeku 13. veljače i Novu Gradišku 14. veljače. U Beograd dolaze 6. ožujka, a dan nakon su u Skopju, dok su 26. ožujka u Sarajevu. Veliki zagrebački koncerti u Boogaloou na rasporedu su 9. travnja, dok je datum 10. travnja već mjesecima unaprijed rasprodan. 11. i 12. travnja su u Zaboku, a 18. travnja u Mostaru. Nakon toga su u Sloveniji i to 23. travnja u Ljubljani, a 24. u Mariboru dok svirke nastavljaju 20. lipnja u Primoštenu.
Novi singl ''Ništa drugo'' obavljen je za LAA i dostupan na svim streaming servisima.