Martin Kosovec novim singlom potvrđuje da se njegov talent razvio u jednu od najsnažnijih mladih autorskih pojava

Pobjednik The Voicea 2024. Martin Kosovec novim singlom "Grazie Signore" potvrđuje da se iz talent showa razvio u jednu od najsnažnijih mladih autorskih pojava domaće glazbene scene.

Svoju pobjedu u "The Voice Hrvatska" 2024. godine mladi i talentirani Martin Kosovec itekako potvrđuje uspješno gradeći svoju glazbenu karijeru. Novi singl "Grazie Signore" objavljen danas, šesta je autorska skladba njegovog uspješnog niza.

Na prvo slušanje moderna skladba s retro prizvukom zasigurno će kao i prethodne pronaći svoj put do publike i nastaviti niz uspješnica ove ponajveće mlade nade hrvatske glazbene scene.

"Grazie Signore" kao da je stvorena za Martina čija izvedba glazbe i teksta Bebe Balašević daje izvrsnu priliku da se pokaže sva raskoš njegova vokala i emocija koje prenosi zavidnom lakoćom. Zanimljiv aranžman skladbe potpisuje Dragan Brnas Fudo, a pjesma osim glazbenog užitka donosi i snažnu poruku o zahvalnosti i radosti življenja. S Bebom Balašević i Fudom je već imao uspješnu suradnju izvedbom skladbe "Atlas" na Melodijama Jadrana 2025. godine. Skladba je nakon objavljivanja vrlo brzo zauzela prvo mjesto top ljestvice 100 najemitiranijih pjesama domaćega radijskog etera.

Već prvom pojavom na audiciji "The Voicea Hrvatska" Martin je izazvao veliku pozornost javnosti jer je hrabro, ali s lakoćom interpretirao velikog Franka Sinatru. Istom tom lakoćom u nastavku showa interpretirao je i ponajveće glazbene autoritete domaće glazbene scene. Puno se pisalo i govorilo o vokalu kakav se nije odavno dogodio na našoj sceni, a zbog nepretencioznog izvođenja vrlo zahtjevnih skladbi uspoređivali su ga s Vicom Vukovom, Massimom, Oliverom. Uz sve to, Martinov pjevački narativ u nekim je interpretacijama znao zvučati poput rijetko dostižnog Arsenovog pristupa kojemu se mnogi nisu usuđivali niti pristupiti.

Vrlo brzo nakon pobjede u showu publici se predstavio prvom autorskom skladbom. Bilo je to u sklopu show programa na Dori, hrvatskom natjecanju za pjesmu Eurovizije, a za taj prvi singl, skladbu "Maštarija", tekst je napisala Vanna, a glazbu Predrag Martinjak Peggy. Odmah je postalo jasno da će Martin hrabro i odvažno kročiti u glazbene vode, no poučeni primjerima prethodnih pobjednika velikih talent natjecanja, mnogi su iskazivali bojazan da će prvi odbljesak uspjeha tv-showa brzo ugasnuti. Dogodilo se upravo suprotno.

Poseban uspjeh postigao je pjesmom "Ti si bila moje sunce", autorice Marije Mirković. Skladba je čak 13 tjedana držala prvo mjesto HRT Top ljestvice pa je tako prošle godine završila na drugom mjestu godišnje HR Top 100 liste najemitiranijih domaćih skladbi. Svoju strast prema interpretiranju ponajvećih glazbenika domaće scene posebno je iskazao i nedavnom objavom posvete velikanima naše glazbe Oliveru Dragojeviću i Zdenku Runjiću. Martinova interpretacija skladbe "Majko da li znaš" također je brzo pronašla put do publike i brzo se uspela u top 10 najemitiranijih skladbi na radijskim stanicama.

Kada se navedenim autorskim skladbama dodaju i vrlo uspješne pjesme "Balada" i "Stigma", jasno se vidi potencijal ovog mladog pjevača. U dvije godine s objavljenih šest autorskih skladbi i jednom iznimnom obradom, Martin se s pravom može radovati prvom solističkom koncertu koji će se održati 11. veljače u Klubu hrvatskih glazbenika Sax!.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Nekad i sad Znate li tko je ovo? Glumicu iz kultnog trilera danas se teško može prepoznati!

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Zbog bujnih oblina prozvali su je najsavršenijom ženom na svijetu, a ovo je njezina priča