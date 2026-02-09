Zbog bujnih oblina prozvali su je najsavršenijom ženom na svijetu, a ovo je njezina priča

Kelly Brook u 47. godini izgleda samouvjerenije nego ikad, a nova kampanja slavi njezinu prirodnu ljepotu i ženstvenost.

Britanska manekenka i glumica Kelly Brook zaštitno je lice nove kampanje za kolekciju donjeg rublja brenda ''Next'', a fotografije su brzo privukle veliku pozornost.

Kelly je pozirala u elegantnim čipkastim setovima naglašavajući ženstvenost i obline, zbog kojih joj već godinama tepaju da je žena s najsavršenijim tijelom na svijetu.

Kelly Brook Foto: Profimedia

A tko je zapravo ona? Kelly Ann Parsons, poznatija kao Kelly Brook, rođena je 23. studenog 1979. u Velikoj Britaniji.

Kelly Brook Foto: Profimedia

Još kao tinejdžerica Kelly je pokazala iznimnu zainteresiranost za umjetnost – pohađala je Italia Conti Academy of Theatre Arts, gdje je učila ples, glumu i pjevanje. Sa samo 16 godina započela je karijeru nakon pobjede na natjecanju ljepote. Uskoro je postala lice brojnih reklamnih kampanja za brendove poput Foster’s Lager, Renault Mégane, Walkers, Piz Buin.

Kelly Brook Foto: Profimedia

Ubrzo je postala prepoznatljivo lice britanskog modelinga kao Page 3 djevojka u Daily Staru. Tijekom 2005. godine proglašena je ''najseksipilnijom ženom na svijetu'' po izboru časopisa FHM.

Kelly Brook - 13 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je ova plavuša od koje se Severina ne odvaja već 25 godina?

Kelly se uspješno prebacila i u glumu te se pojavila u filmovima poput ''The Italian Job'', ''Piranha 3D'', ''Survival Island'' i serijama poput ''One Big Happy''. Uz to, nastupila je i u popularnim TV emisijama, uključujući ''Strictly Come Dancing'', ''Celebrity Juice'' te vodila ''The Big Breakfast'' i ''Love Island''.

Kelly Brook - 2 Foto: Instagram

Kelly je imala nekoliko poznatih veza s osobama poput Jasona Stathama, Billyja Zanea, Dannyja Ciprianija i Toma Evansa. Od 2015. u vezi je s francusko-talijanskim umjetnikom Jeremyjem Parisijem, a sudbonosno "da" izrekli su u u srpnju 2022. godine.

Kelly Brook - 9 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Nema više skrivanja romanse? U viralnom videu spominjala se i mama vozača Formule 1!

Galerija 8 8 8 8 8

Popularna je i na Instagramu, na kojem je prati 1,5. milijuna ljudi.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Naš influencerski par romantičnim videom potaknuo šuškanja o najljepšim vijestima!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Možete li na prvu pogoditi koji je poznati Hrvat otac ovom hrvaču? Vratio se onom u čemu briljira!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Slavu preko noći nije lako podnio, a povezivali su ga s brojnim ljepoticama