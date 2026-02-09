Zašto Bad Bunny neće biti plaćen za nastup na Super Bowlu? U pitanju je tradicija NFL-a

Bad Bunny neće biti plaćen za nastup na Super Bowlu zbog davno uspostavljenog pravila NFL-a, no zauzvrat dobiva mnogo toga.

Velikom pobjedom Seattle Seahawksa nad New England Patriotsima u 60. izdanju Super Bowla zaključeno je još jedno izdanje NFL sezone. Prema prvim procjenama, više od 135 milijuna ljudi pratilo je nastup portorikanskog glazbenog genijalca Bad Bunnyja, koji je priredio spektakl za pamćenje.

Ono što mnogi ne znaju jest da Benitu Antoniju Martínezu Ocasiju, kako glasi puno ime Bad Bunnyja, NFL neće platiti za njegov nastup unatoč tomu što se minimalno četiri mjeseca pripremao za nastup.

Razlog je u politici NFL-a. Naime, glavno vodstvo lige američkog nogometa tradicionalno ne isplaćuje honorare izvođačima za nastup na halftime showu Super Bowla. To je potvrđeno i prije, a glasnogovornica NFL-a izjavila je da organizacija ne plaća umjetnike, već samo pokriva putne troškove i producentske troškove (npr. scenografija, logistika, tehnička oprema).

Umjetnici mogu dobiti i minimalnu sindikalnu naknadu ako je osigurana ugovorima sa sindikatima, no to je tek simboličan iznos u usporedbi s milijunima koje bi normalno zaradili za sličan nastup.

Naime, 2021. NFL je bio kritiziran jer nije pravedno plaćao plesače s obzirom na to da je polovica plesača u nastupu The Weeknda bila neplaćenih volontera. Jedan plesač za Los Angeles Times potvrdio je da je radio besplatno tijekom nastupa, dok su plesači koji su bili plaćeni dobili 712 dolara za sam nastup na Super Bowlu i 45 dolara po satu za probe. Također su dobili dnevnicu od 30 dolara i dodatak od 250 dolara za COVID ako su morali ići na testiranje na dan kada nisu radili.

Isprva mnogi neplaćeni plesači nisu znali da će plesati uz plaćene i da se to iskustvo može koristiti kao jedan od triju sindikalnih angažmana potrebnih za ispunjavanje uvjeta za sindikat glumaca SAG-AFTRA. Nakon što je problem prijavljen, SAG-AFTRA se sastala s producentima showa kako bi se uspostavila pravila koja osiguravaju da plesači i ostalo osoblje budu plaćeni.

Unatoč tomu što ne dobivaju naknadu, nastup na Super Bowlu ogroman je profesionalni benefit za svakog izvođača. Nastup u glavnoj pauzi Super Bowla prati stotine milijuna gledatelja diljem svijeta, što je više nego bilo koji glazbeni koncert u godini. Istodobno, umjetnici bilježe eksploziju broja streamova i prodaje nakon nastupa.

Od ranijih godina, interes za Shakirinom diskografijom na Spotifyju je porasla za 230 % nakon njezina nastupa 2020., Justin Timberlake ubilježio je rast prodaje kataloga za oko 534 %, dok je album lanjskog izvođača Kendricka Lamara "GNX" ostvario porast streamova za više od 10,000 %. Osim porasta interesa za svojom diskografijom, Lamar se mogao pohvaliti i porastom zanimanja za svoju turneju, rasprodao je svaki stadionski datum u Europi.

Nastupi na halftime showu mogu rezultirati i nominacijama i osvojenim nagradama poput Emmyja. Primjeri uključuju nastupe izvođača kao što su Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent i drugi koji su dobili priznanja za produkciju i režiju emisije.

Iako izvođači ne dobivaju honorar, NFL ulaže milijune dolara u produkciju showa. Budžeti su rasli tijekom godina, od oko 1 milijun dolara za nastup Brucea Springsteena 2009. do oko 13 milijuna za Jennifer Lopez i Shakiru 2020., a pokrivaju se troškovi dizajna, gradnje pozornice, tehnologije i logistike.

Bad Bunny već je postigao povijesne uspjehe, od osvajanja Grammyja za album godine kao prvi na španjolskom jeziku do titule najveće glazbene zvijezde 2025. godine, a njegov nastup pred milijunskom publikom samo je dodatno učvrstio njegov globalni status. Za izvođače, utjecaj i izloženost nastupa na Super Bowlu često daleko nadmašuju izostanak direktne plaće.

Kada ga je Roc Nation odabrao kao izvođača u poluvremenu Super Bowla, Bad Bunny je bio svjestan kako neće biti plaćen za nastup na Super Bowlu jer to jednostavno nije praksa NFL-a. Unatoč tomu, nastup mu je donio ogromnu izloženost, rast prodaje glazbe i dodatne profesionalne prilike, što za mnoge izvođače i više nego nadoknađuje izostanak honorara.

