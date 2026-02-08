Šuput za fašnik uskočila u kostim seksi policajke, na bini je bilo zanimljivo: ''Privela sam ga''

Kastav je na fašniku gorio od dobre zabave kada je Maja Šuput u kostimu seksi policajke preuzela pozornicu.

Fašnička atmosfera u Kastvu ove je godine dobila posebno zvučno i vizualno pojačanje – za to je bila zaslužna Maja Šuput, koja je pred brojnom publikom nastupila u kostimu seksi policajke i još jednom dokazala zašto je kraljica dobre zabave.

Pozornicu je osvojila već pri prvom izlasku, a publika nije krila oduševljenje njezinim energičnim nastupom i prepoznatljivim hitovima.

Maja Šuput na Instagramu - 2 Foto: Instagram

No, jedno iznenađenje posebno je razveselilo one malo starije – Maja je na pozornici zapjevala i s Danielom Benijem, nekadašnjim članom popularne grupe Teens.

Maja Šuput na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Maja Šuput na Instagramu - 5 Foto: Instagram

Maja Šuput na Instagramu - 6 Foto: Instagram

Maja Šuput na Instagramu - 1 Foto: Instagram

''U publici je bio i Daniel Beni, grupa Teens. Pa sam ga privela'', napisala je Maja.

Zabavi tu nije bio kraj. Tijekom koncerta Maja je susrela i fanove koji su se posebno potrudili oko maski – prerušili su se upravo u nju i njezina partnera Šimu Eleza. Taj simpatičan detalj dodatno je nasmijao i razveselio pjevačicu, koja nije skrivala koliko ju veseli kreativnost i trud njezinih obožavatelja.

Maja Šuput na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Gdje su Maja i Šime bili ovih dana pogledajte OVDJE.

