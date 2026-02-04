Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!

Vedrana Rudan na svojem Facebooku osvrnula se na doček brončanih rukometaša, koji je predvodio Marko Perković Thompson.

Iako je prošlo dva dana, doček hrvatskih rukometaša s Europskog prvenstva i dalje je glavna tema u hrvatskim medijima, ponajviše zbog nastupa Marka Perkovića Thompsona. Brojnim korisnicima društvenih mreža u komentiranju istog pridružila se i naša spisateljica Vedrana Rudan.

Neumoljiva kritičarka na svojem Facebooku dotaknula se proslave brončane medalje, koja je održana usprkos prvotnom otkazivanju, usporedivši doček hrvatske reprezentacije s njihovim danskim kolegama, koji su na koncu osvojili zlato.

Galerija 9 9 9 9 9

Vedrana Rudan Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX

Vedrana Rudan Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Vedrana Rudan Foto: Goran Kovačić/Pixsell

Pogledaji ovo inMagazin Ekskluzivno za IN magazin Thompson je progovorio o sinu Anti: ''On silno želi da nastavim glazbeni put''

"Ako ne znaš šta je bilo. Bilo je Evropsko prvenstvo u rukometu. Danci su za zlato dobili palačinke. Hrvatine su za brončicu dobile državni udar", osvrnula se Rudan i dobila brojne komentare.

"Čekala sam nestrpljivo vaš komentar", "Tragedija u tri kratke rečenice", "Svaka na mjestu", "Bravo, ženo, kratko i jasno!", "Najbolja si bila i ostala", "Danima čekam na vaš osvrt. Kratko i jasno, bez puno priče", "Rukomet je sport koji se igra više-manje samo u Evropi. Imati brončanu medalju u više-manje nepoznatom sportu je veliko dostignuće?" napisali su njezini pratitelji.

Doček rukometaša Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Doček rukometaša Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Doček rukometaša Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Danski igrači dočekani su u prijestolnici Kopenhagenu, a čak ni niske temperature nisu spriječile tisuće navijača da napune Rådhuspladsen. Prije nego što su došli pred navijače, a prema tradiciji iz 1928., rukometaši su prvo došli u gradsku vijećnicu na prijam i palačinke.

Posljednjih godina Rudan se bori s rakom, a nedavno je objavila potresnu ispovijest o mladim bolesnicima s onkologije. Više o tome pročitajte OVDJE.

Nedavno je progovorila o svojoj djeci, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Potvrdili šuškanja? Procurile prve zajedničke fotke Kim Kardashian i vozača Formule 1!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Što kažete na outfit ove zgodne plavuše? Nije slučajno da sve više dominira naslovnicama

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sin Lepe Brene uživa u raskošnom odmoru, pozirao je u zanimljivom društvu

Pogledaji ovo Nekad i sad Što se dogodilo s glumicom koju je Hollywood obožavao? U jednom trenutku je sve napustila