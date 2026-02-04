Ekskluzivno za IN magazin Thompson je progovorio o sinu Anti: ''On silno želi da nastavim glazbeni put''

IN magazin donosi ekskluzivni intervju s Markom Perkovićem Thompsonom. Našoj je Juliji Bačić Barać okrio tko ga danas najviše motivira u stvaranju novih pjesama, priprema li nove hitove te kako s ovim vremenskim odmakom gleda na koncert na Hipodromu. Naše su kamere nakon dužeg vremena snimile i njegovu suprugu Sandru.

Rijetko daje intervjue, ali za IN magazin Thompson je napravio iznimku. I to na dodjeli nagrada "Cesarica". Slavio je te večeri s čak četiri osvojene nagrade, među kojima je i ona za hit godine, i to za pjesmu "Ravnoteža".

''Ona je opisala na jedan način moj put glazbeni put i ono što sam ja predstavljao kod publike, ona je odgovor na neka pitanja i puno toga još'', rekao nam je Thompson.

Njegov posljednji album "Hodočasnik" iznjedrio je mnogo hitova, a u stvaranju pjesama, Thompsona je najviše motivirala jedna osoba:

''U zadnje vrijeme moram priznati moj sin Ante koji silno želi da ja nastavim svoj glazbeni put i koji me ajmo reći digao i naravno obitelj i suradnici''.

Snagu i vjetar u leđa daju mu sin Ante i ostatak obitelji, suradnici, ali i: ''Publika koja prepoznaje moj rad, dolazi na koncerte, to je ono što me dalje gura''.

Veseli ga i kad na svojim koncertima u prvim redovima vidi generacije koje nisu ni rođene u vrijeme kad su neke njegove pjesme nastajale.

''Ja imam pjesme koje su stare po 20, 30 godina i kad vidim da su mladi prepoznali te pjesme onda mi je to jedan dodatni motiv''.

Pjevao je rukometašima na dočeku, a njihove sjajne sportske rezultate komentirao je ovako:

''To je za svaku pohvalu, oni su pokazali to viteštvo, tu snagu, borbenost, ljubav i domoljublje, to je nešto što se može kroz sport pokazati i to je nešto što zbližava ljude i ja im želim sve najbolje''.

Dugo Thompsona nismo vidjeli na nekom društvenom događaju, ali dodjelu Cesarica nije htio propustiti.

''Pa dobro, idem tamo di me zovu, ovdje sam pozvan i dobro je''.

Nagradu mu je uručio prijatelj Zlatko Dalić, a bodrila je i supruga Sandra, koja se rijetko pojavljuje u javnosti. Što čak četiri primljene Cesarice znače Thompsonu?

''Moram priznati da mi zaista znači puno, to je ajmo reći plod moga rada. To je moj autorski rad, gdje iz ništa napraviš nešto. To je jedan veliki uloženi trud i puno suradnika i lijepo je primiti nagradu, ali najljepša je ona od publike''.

Publika je svoje rekla i prije sedam mjeseci na Hipodromu, kako danas gleda na taj povijesni koncert?

''Napravili smo jednu prelijepu hrvatsku priču koja je prošla u najljepšem redu i to je ono što je najvažnije, a sve drugo, čovjek snuje, a Bog određuje''.

Pola milijuna ljudi pjevalo je tada s Thompsonom, ali on nikako sve zasluge ne pripisuje sebi.

''Nije to samo plod moga rada nego je to sinergija svih ljudi koji su htjeli kao ja taj Hipodrom i naravno publike koja je to prepoznala i došla''.

I naravno da njegovu publiku zanima - radi li na novim pjesmama?

''Motiviran sam, moram priznati da jesam, imam još puno pjesama, puno toga za kazati i krajem godine ulazim u studio s novim pjesmama''.

Ne sumnjamo da će i u novim pjesmama pjevati o onim temama i emocijama koje godinama čvrsto povezuju njega i publiku.

