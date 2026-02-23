Slavljenički koncerti 4 tenora u Zagrebu: ''Tko zna, možda bude još jedan...''

Ako vas zanima je li moguće igrati nogomet u smokingu, odgovor ćete saznati u prilogu IN magazina. 4 tenora upravo su u takvom izdanju pred našim kamerama zaigrala nogomet. Juliji Bačić Barać za IN magazin otkrili su kako su raspoređene navijačke snage u njihovim redovima, a najavili su i svoje slavljeničke koncerte u Zagrebu.

Najprije malo pjesme, a onda su 4 tenora zaigrali nogomet.

Kako su raspoređene navijačke snage među tenorima?

''Imamo jednoga plavoga i dva bijela, a treći je neodlučan, navijamo za sve, samo da pobijedi sport'', u svom je stilu odgovorio Marko Pecotić Peco.

Kad je pjevanje u pitanju snage su izjednačene, ali kad je riječ o nogometu tu si ipak na terenu jači Filip i Peco.

''Mi pojma nemamo o nogometu, Vlado nema pojma ni gledati, tako da smo prepustili onima koji to znaju, našem Peci i našem Fići'', govori Đani.



''Ispratio sam to kao dijete, kad bi Hajduk gubio, s didom dva dana nitko nije smio s njim govoriti'', prisjetio se Vlado Garić.

S 4 tenora uvijek je veselo. I kad igraju nogomet i kad poziraju pred fotobjektivom.

A bit će veselo i na njihova dva slavljenička koncerta u Lisinskom. 14. i 15. travnja 4 tenora proslavit će 10 godina postojanja.

''Tko zna, možda bude još jedan, nikad se ne zna, ovisi o ljudima, 10 godina nije mala stvar'', govore.

Kao jedini Međimurac među Dalmatincima, Filip je za svog staža u 4 tenora naučio njavažnije pravilo:

''Kako kažu u Dalmaciji, ako te ne dira znači da mu nisi drag'', otkrio nam je Filip.

Najveći prolem na koncertima u Lisinskom bit će kako sastaviti listu pjesama.

''Davno sam čuo priču da Zdravko Čolić kad radi koncertne liste, stavi 25 stvari i onda kad počne pjevati, na kraju bude 38, takav problem imamo i mi'', priča Đani.

I nakon desetljeća postojanja još uvijek ih iznenadi kad čuju gdje sve imaju obožavateje..

''Neki dan u Krapini uoči koncerta trubi nam auto, kad auto iz Slovačke, ljudi nas pozdravljaju, došli su od tamo na naš koncert, nevjerojatne se stvari dešavaju'', priča Đani.

''Mene je zastavila jedna žena u Beogradu, nije mogla vjerovati, ona je naš najveći fan, koliko god nam to čudno bilo, ljudi nas stvarno slušaju'', priča nam Peco.

4 glasa i 4 različita karaktera, a publici uvijek serviraju snažne emotivne izvedbe zbog kojih ne sumnjamo da je ovo tek njihovih prvih deset.

