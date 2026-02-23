Znate li od koje je naše glumice ovo sestra? Zbog svog izgleda plijeni pažnju na društvenim mrežama

Lucija Baban, sestra glumice Katarine Baban, iako živi povučenije, plijeni pažnju na društvenim mrežama.
Iako je javnosti poznatija njezina sestra Katarina Baban, talentirana glumica i poduzetnica, sve više pažnje privlači i Lucija Baban, koja svojim stilom i pojavom ne prolazi nezapaženo.
Lucija i Katarina vrlo su bliske, a zajedničke fotografije koje povremeno dijele na društvenim mrežama otkrivaju snažnu sestrinsku povezanost. Njihova sličnost često iznenadi pratitelje, a komplimenti na račun izgleda i energije ne izostaju.
Katarina Baban, Lucija Baban Foto: Instagram
Katarina i Lucija Baban - 2 Foto: Instagram
Inače, Lucija je jedna od poznatijih domaćih trenerica fitnesa.
Mlađa Baban može se pohvaliti i influencerskom karijerom na Instagramu, na kojem je prati 105 tisuća ljudi.
Poznato je i da se Lucija pojavljivala u videospotovima domaćih glazbenika, a jedan takav je onaj Hiljsona Mandele za pjesmu ''Cura s kvarta''. Upravo je ta fatalna plavuša ona koja u tajicama u spotu šeće psa.
Podsjetimo, Katarina Baban nedavno je krenula s vlastitim projektom. Više o tome pročitajte OVDJE.
