Znate li od koje je naše glumice ovo sestra? Zbog svog izgleda plijeni pažnju na društvenim mrežama

Lucija Baban, sestra glumice Katarine Baban, iako živi povučenije, plijeni pažnju na društvenim mrežama.

Iako je javnosti poznatija njezina sestra Katarina Baban, talentirana glumica i poduzetnica, sve više pažnje privlači i Lucija Baban, koja svojim stilom i pojavom ne prolazi nezapaženo.

Galerija 26 26 26 26 26

Lucija i Katarina vrlo su bliske, a zajedničke fotografije koje povremeno dijele na društvenim mrežama otkrivaju snažnu sestrinsku povezanost. Njihova sličnost često iznenadi pratitelje, a komplimenti na račun izgleda i energije ne izostaju.

Katarina Baban, Lucija Baban Foto: Instagram

Katarina i Lucija Baban - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Britanija na Eurosong 2026. šalje ekscentričnog inovatora koji popravlja stare mašine i od njih stvara hitove

Inače, Lucija je jedna od poznatijih domaćih trenerica fitnesa.

Mlađa Baban može se pohvaliti i influencerskom karijerom na Instagramu, na kojem je prati 105 tisuća ljudi.

Poznato je i da se Lucija pojavljivala u videospotovima domaćih glazbenika, a jedan takav je onaj Hiljsona Mandele za pjesmu ''Cura s kvarta''. Upravo je ta fatalna plavuša ona koja u tajicama u spotu šeće psa.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte reakciju DiCaprija nakon što mu je promakla još jedna glumačka nagrada!

Podsjetimo, Katarina Baban nedavno je krenula s vlastitim projektom. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zvijezda globalne uspješnice objavila rijetku fotografiju s posvojenom kćerkicom

Pogledaji ovo Celebrity Srpska zvijezda prozirnim kombinezonom naglasila figuru bez mane: ''Top model!''