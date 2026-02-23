Zaboravila gornji dio kupaćeg? Ponoćne fotke pjevačice s plaže obišle su svijet

Nakon energičnog festivalskog nastupa Kesha je večer odlučila završiti daleko od pozornice i reflektora – u valovima poznate australske plaže. No spontani izlazak na more pretvorio se u trenutak o kojem danas bruje svjetski mediji.

Američka pop-zvijezda Kesha priredila je iznenađenje obožavateljima nakon nastupa na festivalu u Australiji. Umjesto odmora u hotelskoj sobi pjevačica je večer zaključila – ponoćnim kupanjem na poznatoj plaži Bondi Beach.

U opuštenom izdanju i vidno dobro raspoložena 38-godišnja pjevačica spontano je uskočila u more, no čini se da u žurbi nije ponijela gornji dio kupaćeg kostima. Paparazzi su je snimili dok je izlazila iz vode, ogrnuta samo ručnikom, a fotografije su brzo obišle svjetske medije.

Kesha Foto: Profimedia

Pjevačica, poznata po svojoj nekonvencionalnosti i slobodnom duhu, nije djelovala nimalo zabrinuto zbog situacije. Štoviše, osmijeh nije skidala s lica dok je bosa hodala uz obalu u društvu prijatelja i suradnika.

Kesha Foto: Profimedia

Kesha je i prije pokazivala da voli spontana druženja i opuštenu atmosferu nakon koncerata, a njezin noćni izlet na Bondiju samo je još jedan dokaz da živi u skladu sa svojim pravilima. Taj potez ponovno je potvrdio njezin imidž zvijezde koja ne mari previše za stroga pravila – i ostavlja dojam gdje god se pojavi.

Kesha (Foto: AFP) Foto: Afp

Kesha (Foto: AFP) Foto: Afp

