Zvijezda Kumova obilježila poseban dan emotivnom fotografijom s kćerkicom!

Glumica Mirna Mihelčić na društvenim je mrežama obilježila poseban trenutak. Povodom prvog rođendana kćerkice podijelila je emotivnu uspomenu, koja je raznježila njezine pratitelje.

Glumica Mirna Mihelčić, koju gledatelji rado prate u hit-seriji ''Kumovi'', na Instagramu je obilježila poseban dan u svom životu.

Naime, povodom prvog rođendana kćerkice Zore podijelila je dirljivu fotografiju iz rodilišta nastalu prije godinu dana.

Mirna Mihelčić - 4 Foto: Vedran Peteh/Cropix

Pogledaji ovo Nekad i sad Obožavani glumac noću radi nešto što je dirnulo tisuće ljudi

''Sretan ti prvi rođendan, zmaju moj! Volimo te!'' napisala je ponosna mama uz emotivnu uspomenu.

Objavom je raznježila pratitelje, koji su joj u komentarima uputili brojne čestitke i lijepe želje.

''Sretan rođendan'', ''Sretan ljepotici'', ''Sve najbolje djevojčici'', ''Ljubimo te'', dio je komentara s Instagrama.

Mirna Mihelčić - 1 Foto: Instagram

Galerija 20 20 20 20 20

Kako izgleda njen partner, pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity William i Kate suočeni s krizom u kraljevskoj obitelji, princ dao znakovitu izjavu

Nedavno je s kolegicom iz ''Kumova'' Darijom Lorenci Flatz pokazala kako nastaju suze pred kamerama, video pogledajte OVDJE.

Daria Lorenci Flatz, Mirna Mihelčić Foto: Instagram

Kako izgleda njena sestra Iva, pogledajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Boris Rogoznica podijelio nježne trenutke s tajanstvenom brinetom, bili su u Veneciji

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Povukla se sa samo 16 godina, a nakon povratka ispisala povijest

Pogledaji ovo Celebrity Ovo su riječi Halida Bešlića koje Sergej Ćetković nikad neće zaboraviti: ''Uvijek je znao reći...''