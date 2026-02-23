Pogledajte video! Grašina Hana zaplesala uz Domenicinu novu pjesmu i privukla sve poglede

Domenica Žuvela još je jednom pokazala koliko joj znače najbliži ljudi – ovog puta spojila je posao i druženje u večeri ispunjenoj glazbom, smijehom i plesom. Dijelić atmosfere podijelila je i sa svojim pratiteljima, a snimka je brzo privukla pozornost.

Domenica Žuvela na društvenim je mrežama podijelila veseli video, koji je odmah privukao pozornost njezinih pratitelja.

Naime, u opuštenoj atmosferi, okružena prijateljicama, pjevačica ih je učila koreografiju za svoju novu pjesmu ''Pinokio''.

Posebnu pozornost izazvala je njezina kuma Hana Huljić Grašo, koja se pridružila plesnoj probi. Uz smijeh i dobro raspoloženje, djevojke su uvježbavale pokrete, a njihova energija jasno je pokazala koliko uživaju u zajedničkom druženju.

''Ako sam prešla 100 000 pregleda, sinoć smo ih mi napravile barem pola. Ajmo lagalaga'', napisala je Domenica uz video.

Domenica Žuvela na Instagramu, Hana Huljić Grašo Foto: Instagram

Video je brzo prikupio brojne reakcije, a pratitelji su oduševljeno komentirali njihovu bliskost i podršku koju si međusobno pružaju.

Domenica Žuvela na Instagramu Foto: Instagram

''Bravo'', ''Bravo, baš ste super'', ''Nemojte biti stroge prema kumi'', ''Curke, bravo'', ''Što Hana jede da im ovakvu liniju? Hana, objavi nam što da jedemo'', ''Slatke ste sve'', dio je komentara s Instagrama.

