Lu Dedić nakon teške godine zablistala u izazovnom kombinezonu i privukla sve poglede

Mlada pjevačica Lu Dedić u centru je pozornosti zbog fotografija koje su u samo nekoliko sati izazvale lavinu reakcija.

Lu Dedić iznenadila je pratitelje novom objavom na društvenim mrežama.

Mlada glazbenica i kći pokojnog Matije Dedića objavila je seriju fotografija u odvažnom crnom kombinezonu, koji je u trenu privukao pozornost njezinih brojnih pratitelja.

Riječ je o uskom, elegantnom modelu s efektnim izrezima i detaljima vezanja na prednjem dijelu, koji dodatno naglašavaju siluetu.

Lu je kosu nosila raspuštenu u blagim valovima, a make-up je bio decentan, ali glamurozan – naglašene oči i sjaj na usnama savršeno su se uklopili u večernji look.

Lu Dedić - 3 Foto: Instagram

Ubrzo nakon objave ispod fotografija su se nizali komplimenti.

''Ohhh daaa'', ''Jako zgodna'', ''Prelijepa si djevojka. Čuvaj svoju ljepotu i budi dama obitelji Dedić s ponosom'', ''Lijepa si Lu'', ''Prezgodna'', nahvalili su je u komentarima.

Inače, Lu je prošle godine doživjela duplu tragediju. Prvo je preminuo njen otac Matija, a potom i baka i naša velika glazbena diva, Gabi Novak.

Gabi Novak, Lu Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Lu i Matija Dedić - 1 Foto: Neja Markicevic / Cropix

