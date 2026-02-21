Maja i Šime javili se iz grada ljubavi s romantičnim fotkama, evo što su radili!

Maja Šuput otputovala je s partnerom Šimom Elezom u Pariz, a romantične fotografije ispred Eiffelova tornja i Slavoluka pobjede podijelila je na Instgaramu.

Maja Šuput otputovala je u Pariz sa svojim partnerom Šimom Elezom, a romantične trenutke iz grada ljubavi podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu uz kratki, ali znakoviti opis: "Iz Pariza s ljubavlju."

Par je pozirao ispred slavnog Slavoluka pobjede, a potom i s impresivnim pogledom na Eiffelov toranj u pozadini. Zaljubljeni osmijesi i zagrljaji jasno su dali do znanja da im francuska prijestolnica itekako godi.

Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 5 Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja je i ovaj put privukla pažnju modnim izdanjem. Kombinirala je bijeli sako i efektan krzneni kaput s trapericama, dok je Šime odabrao kožnu jaknu s krznenim ovratnikom. Zajedno su izgledali kao s naslovnice modnog editorijala.

Osim razgledavanja znamenitosti, uživali su i u pariškoj gastronomiji, a Maja je objavila i fotografiju iz poznatog restorana L’Avenue, gdje su nazdravili čašom vina.

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja je već ranije dala naslutiti da će sa Šimom pobjeći na romantični vikend, a detalje pogledajte OVDJE.

