Seve posvetila emotivnu objavu posebnom muškarcu: "Ti si najbolji tip na svijetu!"

Severina je emotivnom objavom čestitala rođendan menadžeru Tomici Petroviću, poručivši da joj je njegova podrška bila presudna u teškim trenucima.

Severina je na Instagramu podijelila emotivnu čestitku povodom rođendana svog dugogodišnjeg menadžera i bliskog prijatelja Tomice Petrovića.

Objavom je brzo dirnula pratitelje i prikupila tisuće lajkova, a u poruci je naglasila koliko joj njihovo prijateljstvo znači kroz sve godine suradnje.

"Hani moj, godine prolaze, mi smo sve mlađi i luđi. Ali ti... Ma da te nije bilo, moj život ne bi bio isti, ni upola sretan, ni upola zabavan, ni upola... Tvoje prijateljstvo me je držalo i tvoja upornost je bila presudna da ja budem dobro. Ti si Hulk, najmoćnije biće u Univerzumu. Mo'š podizat planine i pobjeđivat druge superjunake. Imaš ekstremnu otpornost na metke i eksplozije. Ma 'taće i Hulk, ti si najbolji tip na svitu. Želim samo da budeš zdrav i da znaš da te volimo svi... jer tebe je nemoguće ne voljeti. Sretan rođendan, hani... Na devetoj fotografiji je moja teta Lepa Smoje, kojoj je danas isto rođendan. Moje tri važne osobe rođene na isti dan", napisala je Seve u opisu objave.

Severina i Tomica Petrović Foto: Severina/Instagram

Inače, na isti dan je rođendan proslavio i njezin sin Aleksandar, kojemu je javno čestitala poseban dan emotivnom objavom, a objavila je i dosad neviđenje njihove trenutke.

Severina sa sinom Foto: Instagram

