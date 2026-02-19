Čeka šesto dijete u 48. godini: Tko je žena koja je uništila svoje lice operacijama?

Katie Price iznenadila je javnost objavom trudnoće s novim suprugom Leeom Andrewsom, nakon godina borbe s neplodnošću, spontanog pobačaja i financijskih problema koji su obilježili njezin buran privatni i javni život.

Katie Price (47) godinama puni naslovnice, od glamuroznog modela i reality zvijezde do žene čiji su privatni usponi i padovi postali javna stvar. Ovog je tjedna opet je šokirala javnost objavom da je trudna i da čeka dijete s poslovnim čovjekom iz Dubaija, Leeom Andrewsom.

Vijest je otkrila u svom prepoznatljivom, izravnom stilu, obraćajući se Leeovoj bivšoj partnerici Alani Percival, poručivši joj da se prestane "sramotiti" nakon niza optužbi na račun njezina supruga.

Katie Price

"Molim te, samo uživaj gledajući kako gradimo svoje carstvo jer nosim njegovo dijete. Sada nestani natrag ispod tog mosta, ti nevažni mali trolu."

Katie Price

Ova trudnoća dolazi nakon godina javne borbe s plodnošću. Katie je otvoreno govorila o neuspjelim postupcima umjetne oplodnje, zdravstvenim problemima i bolnim gubicima. U dokumentarnoj seriji iz 2023. godine prikazala je vlastiti proces IVF-a, uključujući hormonsku terapiju i vađenje jajnih stanica. Iako je jedna jajna stanica bila oplođena, trudnoća se nije održala. Nakon svega priznala je da se osjeća iscrpljeno i odlučila je tada ne nastaviti s daljnjim postupcima.

Unatoč razočaranjima, nikada nije skrivala želju za šestim djetetom. Majka je već petero djece – Harveyja (23), Juniora (20), Princess (18), Jetta (12) i Bunny (11).

Katie Price

Krajem 2024. Katie je doživjela još jedan težak udarac – spontani pobačaj s tadašnjim partnerom JJ-jem Slaterom. O svemu je otvoreno progovorila.

"Jesam li plakala ili nisam? Ne znam ni sama, ali bila sam jako tužna jer smo od radosti i olakšanja što mogu prirodno zatrudnjeti došli do zbunjenosti, slomljenog srca i tuge."

Katie Price

Katie Price

Katie Price

Uz privatne borbe, suočavala se i s financijskim problemima. Nakon dvostrukog bankrota sud joj je odredio da mora izdvajati 40 posto mjesečnih prihoda za podmirenje dugova, i to sve do veljače 2027. godine.

S Leeom Andrewsom nedavno se vjenčala na brzo organiziranoj ceremoniji u Dubaiju. Samo nekoliko sati prije objave trudnoće par je viđen na medenom mjesecu, gdje su razmjenjivali nježnosti i uživali na suncu.

Nekada poznata i kao manekenka Jordan, 47-godišnjakinja je svoj izgled dovela je do neprepoznatljivosti, pogotovo kada se uzme u obzir šest faceliftinga, 17 povećanja grudi, jedno brazilsko podizanje stražnjice i nebrojene rinoplastike, liposukcije i ostalo.

Katie Price

Katie Price

Katie Price

Odrasla je u Brightonu. Otac je napustio obitelj kada je imala četiri godine, a nakon što se majka preudala, preuzela je prezime očuha (Price). U školi se isticala u sportu (plivanje za Sussex u regionalnim natjecanjima) te je od djetinjstva voljela konje i jahanje. S modelingom je počela rano — već s 13 godina radila je kao dječji model za jednu odjevnu liniju.

Prijelomni trenutak dogodio se 1996. kada se pojavila na Page 3 u tabloidu The Sun pod imenom Jordan. Upravo to razdoblje definiralo je njezin glamurozni imidž, uz koji se kasnije često vezivala i tema estetskih zahvata: navodi se da je s 20 godina imala prvu u nizu operacija povećanja grudi.

Katie Price

Katie Price

Katie Price

Nakon modelinga Price je postupno prešla u mainstream zabavu: pojavila se u reality formatu "I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!", a kasnije i u brojnim vlastitim reality serijalima (npr. "Jordan, Katie & Peter", "Katie Price: My Crazy Life", "Mucky Mansion"…).

Price se okušala i u glazbi: bila je drugoplasirana u britanskom izboru za Euroviziju, a zatim je s tadašnjim suprugom Peterom Andreom izdala album "A Whole New World".

