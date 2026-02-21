Prvo pojavljivanje grupe Lelek nakon pobjede na Dori!

Pobjednice Dore s pjesmom Andromeda, članice grupe Lelek, prošetale su zagrebačkim Cvjetnim trgom i privukle brojne poglede.

Nakon trijumfa na Dori s pjesmom "Andromeda", članice grupe Lelek ovih su dana prošetale zagrebačkim Cvjetnim trgom i ponovno privukle veliku pažnju.

U elegantnim zimskim kombinacijama, usklađene i nasmijane, pobjednice su rado pozirale fotografima, ali i kratko zastale kako bi porazgovarale s voditeljem Mirom Čabrajem. Atmosfera je bila opuštena, a djevojke su još jednom pokazale zašto su trenutačno jedno od najzanimljivijih imena domaće glazbene scene.

Lelek Foto: Josip Moler/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Gori Instagram! Nives Celzijus u čipki i halterima ljepotu prirode bacila u drugi plan

Prolaznici su ih prepoznavali i čestitali na uspjehu, dok su one strpljivo dijelile osmijehe i fotografije. Cvjetni trg tako je na trenutak postao pozornica za slavljenice koje se već pripremaju za nove izazove nakon pobjede na Dori.

Lelek Foto: Josip Moler/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Tko je Hrvatica koja je u kratkom roku na društvenim mrežama skupila više od 12,4 milijuna pregleda?

OVDJE pogledajte što je grupa napisala nakon pobjede na Dori.

LELEK - 4 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Lelek - 4 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Lelek - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell

OVDJE pročitajte o čemu govori pjesma ''Andromeda''.

Galerija 22 22 22 22 22

Tko su Lelek, čitajte OVDJE.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Prizori sa Cvjetnog trga otkrili kakav je Filip Juričić izvan kamera!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Špica je ove subote bila prepuna poznatih lica: Pogledajte tko je sve pozirao za fotografe!

Pogledaji ovo Celebrity Posljednja poruka preminulog glumca upućena kćerima slama i najtvrđa srca