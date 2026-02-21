Prvo pojavljivanje grupe Lelek nakon pobjede na Dori!

Pobjednice Dore s pjesmom Andromeda, članice grupe Lelek, prošetale su zagrebačkim Cvjetnim trgom i privukle brojne poglede.
Nakon trijumfa na Dori s pjesmom "Andromeda", članice grupe Lelek ovih su dana prošetale zagrebačkim Cvjetnim trgom i ponovno privukle veliku pažnju.3 vijesti o kojima se priča bolan osjećaj Danijela Dvornik slomila se zbog unučice: ''Kad je ljudska zloba jača...'' aktualna tema Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece! ''Obje znamo da će se to dogoditi...'' Poseban dan za Ellu Dvornik: Uz niz zajedničkih prizora uputila kćeri riječi pune ljubavi
U elegantnim zimskim kombinacijama, usklađene i nasmijane, pobjednice su rado pozirale fotografima, ali i kratko zastale kako bi porazgovarale s voditeljem Mirom Čabrajem. Atmosfera je bila opuštena, a djevojke su još jednom pokazale zašto su trenutačno jedno od najzanimljivijih imena domaće glazbene scene.
Lelek Foto: Josip Moler/Cropix
Pogledaji ovo Celebrity Gori Instagram! Nives Celzijus u čipki i halterima ljepotu prirode bacila u drugi plan
Prolaznici su ih prepoznavali i čestitali na uspjehu, dok su one strpljivo dijelile osmijehe i fotografije. Cvjetni trg tako je na trenutak postao pozornica za slavljenice koje se već pripremaju za nove izazove nakon pobjede na Dori.
Lelek Foto: Josip Moler/Cropix
Pogledaji ovo Celebrity Tko je Hrvatica koja je u kratkom roku na društvenim mrežama skupila više od 12,4 milijuna pregleda?
OVDJE pogledajte što je grupa napisala nakon pobjede na Dori.
LELEK - 4 Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Lelek - 4 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Lelek - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell
OVDJE pročitajte o čemu govori pjesma ''Andromeda''.
Galerija 22 22 22 22 22
Tko su Lelek, čitajte OVDJE.
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Prizori sa Cvjetnog trga otkrili kakav je Filip Juričić izvan kamera!
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Špica je ove subote bila prepuna poznatih lica: Pogledajte tko je sve pozirao za fotografe!
Pogledaji ovo Celebrity Posljednja poruka preminulog glumca upućena kćerima slama i najtvrđa srca