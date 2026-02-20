Iza snažnog poduzetnika iz Rijeke krije se bolna prekretnica, u Survivor stiže pobijediti sebe

Dok ga mnogi doživljavaju kao čvrstog, samouvjerenog i nepokolebljivog, poduzetnik i fitness trener, Ronald Ilić priznaje da je Survivor za njega puno više od televizijskog natjecanja. To je osobni obračun sa sumnjama, zidovima koje je godinama gradio i pitanjima na koja još nema odgovore. U novu sezonu ulazi spreman ogoliti i snagu i slabost – pred kamerama, ali prvenstveno pred samim sobom.

Ronald Ilić u novu sezonu Survivora ne ulazi kako bi se dokazivao drugima, nego sebi. U 37. godini života odlučio je stati pred najiskrenije ogledalo – ono bez komfora, bez sigurnosti i bez izgovora. Odluka da se prijavi je rezultat unutarnjeg preispitivanja.

''Presudni trenutak da se prijavim na Survivor bio je onaj kad sam sam sebi rekao: dosta je. Tada sam odlučio da ću si napokon pokazati koliko zaista mogu. Shvatio sam da moram provjeriti jesam li zaista jak koliko mislim da jesam ili živim u iluziji vlastite snage. U vanjskom svijetu više nisam imao izazove koji bi mi uistinu testirali mentalnu izdržljivost i upravo zato je Survivor postao moj sljedeći korak'', govori nam Ronald.

U Survivor ne ulazi samo zbog adrenalina, već zbog odgovora na pitanja koja, kako kaže, dugo nosi u sebi.

''Nadam se da će mi ovaj izazov napokon odgovoriti na nekoliko ključnih pitanja. Prije svega, želim potvrdu tko sam kao čovjek – jesam li doista jak koliko mislim ili u sebi nosim slabosti za koje ne znam ili ih ne želim vidjeti. Osim toga, tražim potpuni reset od vanjskog svijeta i povratak nekim istinskim vrijednostima koje smo, vjerujem, svi pomalo izgubili tijekom života'', smatra.

Kada govori o svojim osobinama, ne dijeli ih strogo na snage i slabosti – kod njega su one često isprepletene.

''Svoju najveću slabost i svoju najveću vrlinu zapravo bih mogao staviti u isti koš – to su moje emocije. Smatram da su emocije istovremeno moja snaga i moja ahilova peta. Kad volim, volim 100%, bez zadrške, a kad nekoga ne volim, jako teško mogu staviti masku da se to ne primijeti. Emocije su mi u životu donijele neke od najljepših trenutaka, ali i one puno teže, zato ih doživljavam i kao vrlinu i kao slabost.''.

Fizički izazovi, glad i neispavanost ne plaše ga – sport ga je, kaže, naučio izdržljivosti.

''Mislim da će mi glad, neispavanost i uvjeti na otoku biti najmanji problem. Na to sam potpuno spreman i uvjeren sam da me nijedan od tih izazova neće dovesti u fazu da se povučem ili mijenjam ono tko jesam. Cijeli život sam u sportu i naučen sam boriti se, zato vjerujem da ću sve izazove na otoku uspješno izdržati i pobijediti.

Mentalnu čvrstoću gradio je kroz život, a neke su situacije, priznaje, bile teže od onoga što ga čeka u Survivoru.

''Kroz život sam prošao kroz mnoge situacije koje su me mentalno ojačale, a uvjeren sam da su one bile i teže od izazova koji me ovdje čekaju. Upravo zato u ovaj izazov ulazim siguran u sebe, čvrst u glavi i spreman boriti se do kraja''

Jedna od najvećih životnih prekretnica bila je rastava i razdvajanje od kćeri – iskustvo koje ga je duboko obilježilo.

''Jedna od najvećih prekretnica u mom životu bila je rastava i odvajanje od djeteta. To je bilo razdoblje u kojem sam ostao sam, odvojen od najvažnije osobe u svom životu – svoje kćeri – i taj osjećaj praznine bio je ogroman. Jako sam se teško nosio s tim, trebalo je puno vremena, snage i rada na sebi da ponovno stanem na noge. Danas, tri godine kasnije, vjerujem da sam mentalno najjača verzija sebe do sada i da me upravo ta bol pretvorila u čvršćeg, svjesnijeg i zrelijeg čovjeka'', iskreno govori.

Kada je riječ o igri, priznaje da strategija nikada nije bila njegov teren.

''Nikad u životu nisam bio strateg i ne mislim da ću to ikada postati. Nisam tip za igrice – ako me voliš, voliš me, ako te ja volim, svi oko mene znaju da ću se dati 100%. Tko me ne voli, jednostavno me ne voli, i s tim nemam problem. Teško stavljam masku na lice, u životu sam uglavnom uvijek isti – iskren i direktan''.

''Većinu svog poslovnog života ja sam bio ta prva osoba, onaj koji stoji na čelu. Nemam problem povući svoje pleme, biti oslonac, podrška i čovjek na kojeg se možeš osloniti. Ako treba povući – povući ću. Nemam problem ni biti onaj koji prati, siguran sam jedino da se neću gurati u prvi plan pod svaku cijenu. Ako me pleme prepozna kao lidera i ako osjetim da je potrebno da stanem na čelo, bit ću tu, bez zadrške''.

Okretanje leđa drugima za njega je osobno pitanje, ne samo dio igre.

''Ako igra bude tražila da nekome okrenem leđa, u tom trenutku sam spreman odustati. U mojoj priči okretanje leđa jednostavno ne postoji. U životu sam doživio kako je to kada te netko napusti i znam što to čovjeku može napraviti – ako si jak, izađeš iz toga jači, ako nisi, slomi te. Zato ću uvijek radije dati novu šansu nego nekome okrenuti leđa. To je moje zlatno pravilo i od njega ne odstupam''.

Kod ljudi ga najviše privlači energija, a odbijaju ga maske.

''Najviše me privlače iskreni ljudi i ona posebna, neobjašnjiva energija koju neki nose sa sobom. Postoje ljudi koji samo ulaskom u prostoriju zrače i odmah ih osjetiš – to obožavam. S druge strane, jako mi smetaju ljudi s kojima ne možeš ozbiljno razgovarati, koji nemaju širinu ni inteligenciju za dublji razgovor. Još više mi smetaju oni s maskama, koji kalkuliraju u svakoj situaciji i s svakom osobom. Takve, kad ih pročitam, jednostavno i tiho maknem iz svog života'', priznaje.

Odluku o prijavi danas smatra jednom od najvažnijih u životu.

''Jedna od najvećih odluka u mom životu bila je prijava u Survivor. Danas je doživljavam kao možda i jednu od najboljih odluka koje sam ikad donio. Ni u jednom scenariju je ne bih mijenjao i zauvijek sam zahvalan što mi se ukazala prilika da ovo proživim''.

Iza čvrstog oklopa, priznaje, krije se i strah.

''Jedan od mojih najvećih strahova vezan je uz zid koji sam sam oko sebe izgradio – sliku da sam nepobjediv, da me ne možeš slomiti i da ću se iz svake situacije izvući. Taj oklop nosim kao zaštitu, ali duboko u sebi znam da se, kad se taj zid makne, iza njega i dalje krije dijete u tijelu muškarca, i da to dijete na kraju ne izađe povrijeđeno.''.

Sumnjao je u sebe i kada je birao vlastiti put, izvan okvira očekivanja.

''Odrastao sam u sistemu u kojem se uspjeh mjerio diplomom, stalnim poslom i radom za nekoga drugoga do kraja života. Prepoznao sam da takav put nije za mene, uspio sam izaći iz tog okvira i stvoriti svoj vlastiti put, što smatram jednim od svojih najvećih životnih uspjeha'', kaže.

Danas je poduzetnik i svakodnevno živi vlastiti “Survivor”.

''Vlasnik sam dječje igraonice i fitness centra i iskreno vjerujem da su mladim poduzetnicima danas Survivor izazovi svakodnevica. Ljudi izvana često misle da je onaj tko je nešto stvorio ili ima vlastiti biznis automatski živi lagodno, ali istina je potpuno suprotna. To je stalna borba, pritisak i svakodnevno preživljavanje – od odgovornosti prema ljudima do brige kako će sutra sve funkcionirati''.

Odlazak u Survivor nije bio izazov samo za njega, nego i za njegovu obitelj.

''Moji najbliži u početku nisu bili oduševljeni mojom odlukom. Tek s vremenom su shvatili koliko mi je to važno, da to zaista želim i da mi je potrebno, pa su na kraju postali moja podrška i oslonac. U mom slučaju, Survivor je krenuo puno prije – od toga da mjesecima unaprijed posložim posao da sve funkcionira bez mene, do toga da polako pripremim kćer na moj odlazak. Već ta borba da uopće odem bila je moj prvi pravi Survivor''.

Podršku je, kaže, kroz život crpio iz različitih odnosa.

''Moram spomenuti bivšu suprugu, jer je do naše rastave bila moja najveća podrška u svim odlukama koje sam donosio. Kasnije su tu ulogu preuzele moja majka i nona, koje me i danas prate i stoje uz mene u svakom koraku. U najtežim trenucima u životu, ogromnu podršku davao mi je i moj najbolji prijatelj Toni''.

Što se sportskog dijela tiče, njegova disciplina i dalje je snažna.

''Što se sportskog dijela tiče, i dalje sam, unatoč svojih 37 godina, aktivni CrossFit natjecatelj, a najveća motivacija mi je moja kćer Rebeka. Za nju uvijek kažem da iz mene izvuče neku dodatnu razinu fizičke snage za koju ponekad ni sam nisam svjestan da je imam.''.

A prvi dojam? Često vara.

''Na prvu, pogotovo kad me vidiš u treningu ili na natjecanju, moj pogled često govori: bolje bježi, ovaj je lud. Na prvi dojam mnogima djelujem previše samouvjereno, tvrd i možda previsoko, ali to je samo zid koji sam godinama gradio kao zaštitu od vanjskog svijeta. Iznutra je priča potpuno drugačija – kad mi se približiš i stvarno me upoznaš, vidiš pravu sliku i jednog puno mekšeg, emotivnijeg čovjeka nego što to izgledam na prvi pogled'', zaključio je Ronald.

