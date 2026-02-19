Gledatelji su jedva dočekali povratak Matije u Kumove: ''Svašta se može promijeniti!''

Nakon što se nedavno vratila na set ''Kumova'', Mirnu Mihelčić gledatelji su jedva dočekali u ulozi Matije Macan, jer im je njezin lik itekako nedostajao. Dok se publika još navikava na nove zaplete u Zaglavama, šibenska glumica postala je majka. Kako izgleda njezin povratak, što joj je najveći izazov te kako pronalazi ravnotežu između javnog i privatnog, donosi naš Marko Štefanac.

Nakon nešto više od pola godine pauze, glumica Mirna Mihelčić vratila se na male ekrane. Od prošlog tjedna ponovno je imamo priliku gledati u popularnoj seriji Kumovi. No ovog puta u nešto drugačijoj ulozi.

''Uvijek volim snimati, tako da mi je uvijek lijepo se vratiti. Preduga pauza nije za mene. Matija se mijenja potpuno i mene strašno vesele ta snimanja sad jer sam dobila potpuno neku novu Matiju. Svašta se može promijeniti i obratiti i ličnosti i svega'', govori nam Mirna.

Iza ovog povratka stoji jedno veliko životno poglavlje. U mjesecima izbivanja, Mirna je postala mama. Dolaskom malene Zore, priznaje da joj se pogled na svijet u potpunosti promijenio.

''Pa najviše to primjećujem u samom snimanju Kumova trenutno, jer sam ja u Kumovima postala mama prije nego što sam stvarno postala mama. I sad tek shvaćam koliko sam krivo igrala neke scene, koliko u stvari ozbiljna uloga biti majka. Stresiram se samo isključivo zbog obitelji i djeteta, ne stresiram se više zbog nekih sad nebitnih stvari, kao što su, ne znam, posao, je li me netko zvao na neki event ili nije'', priča Mirna.

A otkrila nam je i što joj je trenutačno najveći izazov.

''Biti i dalje prisutna i u društvenom životu i u poslovnom i na eventima i na premijerama i na svemu, a imati nekakav obiteljski život i biti posvećena majka i supruga'', priznaje.

Iako je već godinama prisutna na malim ekranima, Mirna uspješno čuva svoju privatnost. Velik oslonac joj je i dugogodišnji partner, kojeg u javnosti rijetko viđamo.

''Morat ću priznati, uz pomoć svih mogućih ljudi oko, uz pomoć mame koja je preselila iz Šibenika tu na godinu dana da čuva dijete dok mi radimo, uz pomoć muža koji je strašno požrtvovan i pun razumijevanja što će i posla i toga da moramo ostat među ljudima, moram sticati nova poznanstva, on to sve jako razumije i jako me podržava u tome''.

Danas Zora ima godinu dana i prava je mala radost u kući.

''Ona je odlična beba, cijelo vrijeme ona spava full, a i kad se budi noću, to smo prepustili tati. Tako da tata se više budi nego ja. Ali, da, spavam super, ona je odlična, vesela, dobra, nit plače niti šta zahtijeva''.

A sve ono što je nekada odlučno govorila da njezino dijete ''nikada neće'', danas je, priznaje, palo u vodu.

''Govorila sam, moje dijete neće gledati televiziju, gleda. Moje dijete neće jesti kupovne kašice, jede. Tako da sve što sam govorila neće nikad, sve dam'', priznaje glumica.

Za Mirnu, majčinstvo je sada ono najvažnije.

''Imati obitelj, i znati da uvijek imaš nekog svog. A najteže je, pa opet naći sebe. Ja sam sad mama Mirna i žena, supruga Mirna. Malo sam izgubila Mirna-Mirna, ali nije to toliko teško''.

Vrijednosti koje danas živi, želi prenijeti i na svoju kćer.

''Ovo što joj pokazujem svaki dan od kad se rodila i pokazivat ću joj, tako želim da ona nekako bude. Hrabra, sretna i zadovoljna'', zaključila je Mirna.

