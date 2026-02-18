Omiljeni voditeljski duo o novoj sezoni ''Tvoje lice zvuči poznato'': ''Mislim da je prva emisija ove sezone najbolja dosad!''

Na male ekrane uskoro stiže jubilarna, deseta sezona omiljene nedjeljne TV zabave. Igor Mešin i Filip Detelić otkrili su našem Dini Stošiću detalje iza kulisa showa Tvoje lice zvuči poznato.

Na male ekrane uskoro se vraća jedan od najpoznatijih voditeljskih parova. Igor Mešin i Filip Detelić spremni su za jubilarnu, desetu sezonu showa Tvoje lice zvuči poznato.

''E, tu već imam neka velika očekivanja, malo me čak i trema uhvatila kad sam skužio, kad smo u prvoj epizodi Mešin i ja rekli da je ovo zapravo deseta, velika sezona'', govori Filip Detelić.

Igor je otkrio i koliko se show razlikuje od drugih formata koje vodi.

''Pa ima razlika i nema razlika. Razlika je u ekipi, i to mi je super – da svako malo promijenim ekipu, a opet su mi nekako tu, stalni. Možda je na neki način, ne da je zabavnije, ali je drukčije zabavno.''

Novi kandidati na početku su ih ostavili bez daha svojim talentima i transformacijama, zbog čega predviđaju tijesnu utrku za titulu pobjednika.

In Magazin: Igor Mešin i Filip Detelić Foto: In Magazin

In Magazin: Igor Mešin - 3 Foto: In Magazin

In Magazin: Filip Detelić - 4 Foto: In Magazin

''Moram reći, tri sezone sam zasad tu i mislim da je prva emisija ove desete sezone najbolja dosad'', kaže Filip.

''Pa evo, još se upoznajemo, tek smo na početku ove sezone. Transformacije će biti fantastične stvarno su svi odlični i mislim da će biti velika, gusta konkurencija'', dodaje Igor.

Za novu sezonu snimili su i promotivni videospot, u kojem su i oni prošli kroz nekoliko transformacija, a Igor se prisjetio što posebno pamti iz prethodnih sezona ovog showa.

In Magazin: Igor Mešin - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Filip Detelić - 3 Foto: In Magazin

''Najviše me nasmijalo to kad smo se mi svojevremeno isto morali nešto presvlačiti i te snimke su mi bile urnebesne, a pomalo i sramotne.''

Žiri je dobio i novo lice, Martinu Stjepanović Meter, za koju voditelji imaju samo riječi hvale.

''Nismo si baš bili dobri ni u tim ulogama koje smo glumili, nismo si ni sad dobri, ali evo, Bože moj, trpimo se. Šalim se, naravno. Obožavam je, Martina je moja skoro pa su-kolegica, kako se to kaže. Stvarno imam samo riječi pohvale.''

In Magazin: Filip Detelić - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Filip Detelić - 1 Foto: In Magazin

''Martina se snašla odlično, pojela je njih trojicu za tim stolom žirija i mislim da je jedno lijepo i dobro osvježenje u našem showu.''

Uz poznata voditeljska lica i nove kandidate, nedjeljne večeri ponovno će biti rezervirane za dobru zabavu i nevjerojatne transformacije.

