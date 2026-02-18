Kako izgleda otac Leonarda DiCaprija? Nakon dugo vremena viđeni su zajedno u izlasku!

Leonardo DiCaprio viđen je u rijetkom javnom izlasku sa svojim ocem Georgeom na privatnoj zabavi u Beverly Hillsu, potvrdivši koliko su i dalje bliski.
Leonardo DiCaprio viđen je u rijetkom javnom izlasku sa svojim ocem Georgeom dok su zajedno stigli na privatnu zabavu u luksuznom talijanskom restoranu u Beverly Hillsu.
Slavni glumac (51) i njegov 82-godišnji otac hodali su jedan uz drugoga, privukavši pažnju okupljenih gostiju među kojima su bili Al Pacino, Sacha Baron Cohen i Kevin Costner.
DiCaprio je za večer odabrao ležernu kombinaciju – traper jaknu, crnu jaknu na patent i plave traperice, uz bejzbolsku kapu Los Angeles Dodgersa, dok je njegov otac izgledao elegantno u plavoj jakni i sivim hlačama. Iako su navikli na glamur crvenog tepiha, ovakva zajednička pojavljivanja rijetkost su i uvijek izazovu interes javnosti.
Leonardo je oduvijek isticao koliko mu znači odnos s ocem. George DiCaprio razišao se s Leonardovom majkom Irmelin Indenbirken ubrzo nakon njegova rođenja, ali je ostao snažno uključen u njegov život. U ranim godinama financijski se borio, radio kao montažer azbesta i vatrootpornih krovova, a kasnije pokrenuo posao s vodenim krevetima. Uz to je gradio karijeru u svijetu stripova kao pisac i urednik, te pomogao sinu u prvim koracima glumačke karijere.
Zanimljivo je da je George imao i malu ulogu u filmu "Licorice Pizza", inspiriranu njegovim nekadašnjim poslom prodavača vodenih kreveta.4
Dok je otac bio važan oslonac, Leonardo često ističe i ključnu ulogu svoje majke Irmelin, koja ga je odgajala kao samohrana majka u Los Angelesu. Nakon teškog djetinjstva u ratnoj Njemačkoj, bila je odlučna da njezin sin ima bolje prilike.
Glumac je jednom priznao da je upravo majčina bezrezervna podrška, kada je s 12 godina odlučio postati glumac, razlog njegova uspjeha: "Ona je jedini razlog zbog kojeg mogu raditi to što radim."
Irmelin je u ranim godinama njegove slave bila iznimno zaštitnički nastrojena, često se fizički postavljajući između sina i paparazza.
Unatoč statusu jedne od najvećih svjetskih zvijezda, DiCaprio redovito uključuje oca i maćehu Peggy Farrar u svoj život – od filmskih premijera do luksuznih putovanja, poput odmora na Amalfijskoj obali 2023. godine.
Njegova priča pokazuje da iza glamura i svjetske slave stoji snažna obiteljska podrška – temelj na kojem je izgrađena jedna od najuspješnijih holivudskih karijera.
