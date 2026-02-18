Sandra Bagarić nakon sivih dana pronašla razlog za sreću, ovaj ju je prizor oduševio!

Poznatu opernu pjevačicu Sandru Bagarić ovih je dana posebno oduševio jedan naizgled sasvim običan prizor, sunčana šetnja zagrebačkim Maksimirom koja joj je, kako je i sama priznala, u trenu popravila raspoloženje.

Operna diva Sandra Bagarić poznata je po tome da živi vrlo užurbanim tempom – između brojnih nastupa, proba i privatnih obaveza njezin je raspored gotovo uvijek ispunjen.

Ipak, koliko god obaveza imala, jedno joj je uvijek na prvom mjestu – zdravlje i pronalazak malih trenutaka koji obične dane pretvaraju u sretne i ispunjene.

Upravo je takav trenutak podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu, gdje je otkrila kako joj je šetnja zagrebačkim Maksimirom posebno popravila raspoloženje. Nakon niza sivih i tmurnih dana sunce je napokon obasjalo metropolu, a Sandra je odlučila iskoristiti priliku za boravak na svježem zraku.

Posebno su joj pažnju privukli prvi vjesnici proljeća. U parku su procvjetale visibabe i šafrani, najavljujući skori dolazak toplijih dana. Sandra je podijelila i fotografije nježnog cvijeća koje ju je, kako se može iščitati, dodatno napunilo optimizmom i energijom.

Sandra Bagarić - 2 Foto: Instagram

''Što je danas lijep i sunčan dan...'' napisala je u opisu.

Slobodno vrijeme Sandra često koristi i za tjelovježbu, a najradije trenira na svježem zraku.

Sandra Bagarić - 3 Foto: Instagram

Sandra Bagarić - 5 Foto: Instagram

Sandra Bagarić Foto: Instagram

Nedavno je posvetila emotivnu objavu suprugu, a koji je bio povod tome, pogledajte OVDJE.

Sandra Bagarić sa suprugom - 4 Foto: Sandra Bagarić/Instagram

Znate li da Sandra Bagarić ima mlađu sestru? Bila je poznato televizijsko lice, a kako izgleda, pogledajte OVDJE.

