Znate li da Sandra Bagarić ima mlađu sestru? Bila je poznato televizijsko lice

Sandra Bagarić ima mlađu sestru, koja je poznata javnosti, ali rijetki znaju tu informaciju.

Naša operna diva Sandra Bagarić o svom privatnom životu često govori u javnosti, no rijetko tko zna da ima sestru koja je također poznata u medijima.

Naime, Sandrina sestra zove se Sanja Bagarić-Arnaut, a udana je za bosanskohercegovačkog političara Damira Arnauta. Na ljeto 2023. godine on je imenovan veleposlanikom Bosne i Hercegovine pa se obitelj preselila u Berlin. Imaju dvoje dječice, sina Bornu i kćer Lauru.

Lijepa Sanja ranije je radila kao voditeljica i urednica u redakciji Informativnog programa BHT-a, a tijekom karijere bila je i savjetnica za medije Harisa Silajdžića te glasnogovornica Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

''Od svih poslovnih angažmana koje sam imala u karijeri rad na televiziji ipak najviše volim. Najprije zbog ljudi. Televizijska raja uvijek je zabavna. Radimo u smjenama, a najveća je mana njihova dužina. Kad uređujem središnji Dnevnik, moj radni dan traje i 12 sati, a za jutarnje informativne emisije na poslu moram biti već oko pola šest. Tada ustajem u četiri. Ako radim popodne, na poslu ostajem često i do ponoći. Teško je ponekad uskladiti taj ritam s obiteljskim obvezama'', rekla je Sanja nedavno u intervju za ladiesin.ba.

Sandra Bagarić i sestra Sanja - 6 Foto: Instagram

''Sandra i ja sličnije smo nego što ljudi misle. Kako starimo, čini mi se da počinjemo i fizički dosta sličiti. Obje sve više nalikujemo na našu mamu Lidiju, a za koju godinu počet ćemo nalikovati i na pokojnu babu Ružicu. Sandra ljudima djeluje otvorenije jer voli pričati. Međutim, svi koji me dobro znaju, znaju da sam i ja takva. Mama nam kaže da su ljudi koji brzo pričaju osobe koje brzo misle, pa se tješimo da je to dobra osobina. Žao mi je što ne živimo u istom gradu. Zato imamo grupu na Viberu u kojoj su i mama i tata. Tu svaki dan informiramo jedni druge o tome što nam se događa u životu. Razmjenjujemo aktualnosti, dogodovštine, šta je tko za ručak napravio, kupio, ošišao se itd.'', rekla je Sanja prošle godine za portal Ladies In.

Sandra Bagarić i sestra Sanja - 2 Foto: Instagram

Sandra Bagarić - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

