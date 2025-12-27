Pogledajte prizore s Thompsonova koncerta u Areni Zagreb!

Thompson je na svom profilu objavio fotografije s koncerta u Areni Zagreb uz poruku: "Pozdrav iz Zagreba."

Na službenom profilu Marka Perkovića Thompsona objavljene su fotografije s koncerta održanog u prepunoj Areni Zagreb.

"Pozdrav iz Zagreba", stoji u opisu.

Ispred Arene su se već prije početka koncerta stvarale gužve, a raspoloženi obožavatelji pjevali su njegove hitove i stvarali atmosferu uoči ulaska u dvoranu.

Pogledaji ovo Nekad i sad Prošle su 22 godine otkako je glumila u božićnom hitu, a danas je nestvarna ljepotica!

Ovaj nastup dio je velike dvoranske turneje koja je započela u Osijeku krajem studenog, gdje je Thompson nastupio dvije večeri zaredom.

Nakon toga slijedili su Varaždin i Zadar, a turneja se nastavlja koncertima u Poreču (10. i 11. siječnja), Splitu (16. i 17. siječnja) te Rijeci (6. veljače).

Pogledaji ovo Celebrity Ava Karabatić javno pokazala novog dečka: "U tebi sam pronašla dom..."

OVDJE pogledajte atmosferu prije koncerta.

Thompson je na početku koncerta u Areni publici dao jedno obećanje, OVDJE pogledajte evo što je u pitanju!

1/45 >> Pogledaji ovu galeriju +40 Celebrity Ovako su se fanovi zagrijavali ispred Arene prije Thompsonova koncerta!

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Prošle su 22 godine otkako je glumila u božićnom hitu, a danas je nestvarna ljepotica!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Prisjetite se uz naš kviz jednog od najljepših božićnih filmova svih vremena!