Zapaljen automobil srpskog influencera vrijedan pola milijuna eura, sam je objavio snimku

Baki Prasetu u Beogradu je zapaljen luksuzni Mercedes Brabus 800 4x4 vrijedan oko pola milijuna eura.

U ranim jutarnjim satima u ponedjeljak u beogradskom naselju Beograd na vodi zapaljen je automobil Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase.

Njegov Mercedes Brabus 800 4x4, vrijedan oko pola milijuna eura, potpuno je izgorio. Iako su vatrogasci brzo reagirali, vozilo je uništeno – unutrašnjost je izgorjela, stakla su popucala, a automobil je ostao neprepoznatljiv.

Izgoren automobil Bake Praseta - 5 Foto: M. M./ATAImages/Pixsell

Izgoren automobil Bake Praseta - 4 Foto: M. M./ATAImages/Pixsell

Influencer se ubrzo oglasio na društvenim mrežama i objavio snimku spaljenog automobila, pokušavajući cijelu situaciju ublažiti humorom.

"Oglas za auto, Brabus 800 4x4. Prvi vlasnik, vozila ga baka do pijace. Godište 2022., malo da se ispolira i kao nov. U voznom stanju, interijer custom rađen. Zainteresirani u DM", poručio je ironično pratiteljima.

Riječ je o automobilu koji je kupio prije tri godine i često ga pokazivao na društvenim mrežama, iako je ranije priznao da je dvojio o tako velikoj investiciji te razmišljao o prodaji. Nije mu ovo prvi put da mu je imovina meta napada, što je dodatno potaknulo spekulacije.

Izgoren automobil Bake Praseta - 3 Foto: M. M./ATAImages/Pixsell

Izgoren automobil Bake Praseta - 2 Foto: M. M./ATAImages/Pixsell

Izgoren automobil Bake Praseta - 1 Foto: M. M./ATAImages/Pixsell

Točan uzrok požara zasad nije službeno potvrđen, no prema neslužbenim informacijama, sumnja se na podmetanje. Navodno je vozilo poliveno zapaljivom tekućinom i zapaljeno. Policija je obavila očevid, automobil je poslan na vještačenje, a istraga je u tijeku.

Bogdan Ilić - 1 Foto: Bogdan Ilić/Instagram

Bogdan Ilić - 2 Foto: Bogdan Ilić/Instagram

Inače, Bogdan Ilić jedan je od najpoznatijih i najkontroverznijih regionalnih youtubera i influencera. Iako je trenutačno na Youtubeu zabranjen, njegova popularnost prebacila se na platformu Kick.

Godinama je objavljivao gaming sadržaj, vlogove, reakcije i provokativne komentare na aktualne teme. S vremenom je postao jedan od najpraćenijih digitalnih kreatora na Balkanu, s milijunima pregleda i velikim brojem pratitelja na društvenim mrežama.

Osim YouTubea, okušao se i u glazbi te je objavio nekoliko pjesama, koje su skupile milijune pregleda.

Njegova karijera često je bila praćena skandalima, medijskim sukobima i kritikama, ali unatoč tomu (ili upravo zbog toga) zadržao je veliku bazu pratitelja i snažan utjecaj među mlađom publikom.

