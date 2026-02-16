Pogledajte kako su drugoplasiranu metal grupu s Dore dočekali obitelj i prijatelji!

Cold Snap nakon osvojenog drugog mjesta na Dori dočekali su prijatelji i obitelj s transparentom, a emotivni trenutak podijelili su i s pratiteljima na društvenim mrežama.

Nakon što su osvojili drugo mjesto na ovogodišnjoj Dori, članove benda Cold Snap dočekalo je iznenađenje koje će, kako se čini, dugo pamtiti.

Po povratku kući, ispred obiteljske kuće dočekali su ih prijatelji i najbliži s transparentom na kojem je pisalo "MUCHO MACHO", uz pjesmu, navijanje i puno zagrljaja.

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik u halterima se javila s daleke destinacije koja za nju ima posebno značenje

Emocije su bile vidljive na prvi pogled, a frontmen Jan Kerekeš je vidno oduševljen zahvalio okupljenima.

Snimku dočeka podijelili su na društvenim mrežama uz opis "Mucho Macho doček", a video je u kratkom roku prikupio brojne reakcije i čestitke fanova.

Cold Snap Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Cold Snap - 2 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Iako im je pobjeda na Dori za dlaku izmakla, Cold Snap su pokazali da imaju snažnu podršku publike. Drugo mjesto pretvorilo se u slavlje zajedništva, ponosa i zahvalnosti.

Pogledaji ovo Celebrity Otišla holivudska legenda: Preminuo je glumac kojeg pamtimo po bezvremenskim ulogama

Galerija 4 4 4 4 4

Pobjedu na Dori odnijela je grupa Lelek s pjesmom "Andromeda", a više pročitajte OVDJE.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Oglasila se Stela Rade nakon završetka Dore: "Dušu sam isplakala..."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jeste li pravi znalac hitova Alke Vuice? Pokušajte nastaviti njezine stihove!

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Zahvaljujući zamjeni domova u Americi proveli tri mjeseca i uštedjeli preko 10 tisuća eura!