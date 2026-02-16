Pogledajte kako su drugoplasiranu metal grupu s Dore dočekali obitelj i prijatelji!

Cold Snap nakon osvojenog drugog mjesta na Dori dočekali su prijatelji i obitelj s transparentom, a emotivni trenutak podijelili su i s pratiteljima na društvenim mrežama.
Po povratku kući, ispred obiteljske kuće dočekali su ih prijatelji i najbliži s transparentom na kojem je pisalo "MUCHO MACHO", uz pjesmu, navijanje i puno zagrljaja.
Emocije su bile vidljive na prvi pogled, a frontmen Jan Kerekeš je vidno oduševljen zahvalio okupljenima.
Snimku dočeka podijelili su na društvenim mrežama uz opis "Mucho Macho doček", a video je u kratkom roku prikupio brojne reakcije i čestitke fanova.
Iako im je pobjeda na Dori za dlaku izmakla, Cold Snap su pokazali da imaju snažnu podršku publike. Drugo mjesto pretvorilo se u slavlje zajedništva, ponosa i zahvalnosti.
Pobjedu na Dori odnijela je grupa Lelek s pjesmom "Andromeda", a više pročitajte OVDJE.
