Tko je supruga hrvatskog redatelja čiji film obara rekorde? Na Valentinovo je špicom prošao s velikim buketom

Ljubav je ove subote ispunila zagrebačku špicu, a među brojnim zaljubljenim parovima posebno se istaknuo hrvatski redatelj Igor Šeregi koji je, s velikim buketom ruža u rukama, privukao pažnju prolaznika.

U ležernoj, ali elegantnoj kombinaciji, kaputu kariranog uzorka i tamnim naočalama, Šeregi je centrom grada prošetao noseći veliki buket ruža.

Igor Šeregi Foto: Neva Zganec/Pixsell

Crvene ruže, pažljivo umotane u papir i ukrašene vrpcom, jasno su dale do znanja da je Dan zaljubljenih shvatio vrlo ozbiljno. Redatelj nije skidao osmijeh s lica dok je prolazio špicom.

Igor Šeregi sa suprugom Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

Inače, Igor je u braku s Karlom Kožić. Svoju su ljubav okrunili prošlog ljeta, kada su se u lipnju 2025. godine.

Fitness trenerica Karla Kožić i redatelj odlučili su slavlje organizirati u Iloku, pozvavši dvjestotinjak gostiju.

''Bilo je prekrasno i žao nam je bilo kad je sve završilo. Goste smo dočekivali dan prije svadbe. Željeli smo imati sve te drage ljude barem tjedan dana oko sebe'', prisjetio se Igor za Gloriju.

Igor Šeregi, Tomislav Sutlar Foto: Josip Moler / CROPIX

Inače, Igor Šeregi proteklih je tjedana u središtu pozornosti zbog velikog uspjeha filma ''Svadba''. Film je naišao na odlične reakcije publike i kritike, a o njemu se intenzivno govori na domaćoj filmskoj sceni. Igor je s filmom ispisao povijest i oborio rekorde, a više čitajte OVDJE.

Svadba - 3 Foto: Ivan Buvinić/PR

Svadba - 1 Foto: Ivan Buvinić/PR

