Srceparajuć oproštaj brata preminulog glumca Dawson's Creeka: ''Nisam znao da će toliko boljeti...''

Vijest o Jamesovoj smrti potresla je javnost, a od njega se na društvenim mrežama opraštaju brojni prijatelji i kolege. Posebno emotivnu poruku podijelio je njegov brat Jared.

Brojni prijatelji i kolege na društvenim mrežama opraštaju se od Jamesa Van Der Beeka, a posebno dirljivu i emotivnu poruku podijelio je njegov brat Jared. Njegove riječi ganule su tisuće pratitelja, koji mu u komentarima pružaju podršku i suosjećanje u ovim teškim trenucima.

Jared se od brata oprostio putem Instagrama, na kojem je uz niz zajedničkih fotografija snimljenih tijekom godina podijelio duboko osobnu poruku. Prisjetio se njihove, kako je napisao, posebne veze te dodao da je fizička spona sada prekinuta.

''Sad razumijem zašto ljudi govore o slomljenom srcu kad izgubite nekog bliskog. Osjećaj je to uništenosti i boli koja seže tako duboko u srce, nisam znao da će toliko boljeti'', napisao je Jared ne skrivajući koliko ga je bratov odlazak pogodio.

U nastavku je istaknuo koliko mu je James značio u životu.

''Bio je moja osoba, netko komu sam se obraćao za apsolutno sve. Divio sam mu se od rođenja. Nikad me nije iznevjerio i uvijek je bio uz mene kad god mi je trebao'', dodao je.

Jared i James Van Der Beek - 6 Foto: Instagram

Posebno ga je dirnulo, kaže, vidjeti koliko je njegov brat dotaknuo druge ljude.

''Predivno je čitati i gledati koliko je James dotaknuo tolike živote – ne onim što je radio, već onim što je bio'', napisao je, opisao ga je kao osobu otvorenog srca i mudre duše.

Jared i James Van Der Beek - 5 Foto: Instagram

Unatoč ogromnoj boli, Jared je poručio da u svemu pronalazi i tračak nade.

''Koliko god ova bol u srcu bila duboka, iscjeljenje je već započelo uz svu ljubav, molitve i podršku koju primamo. Iskreno zahvaljujem svima koji su odvojili vrijeme da se jave i pokažu da su uz mene. Zajednica ljudi koja je bila blisko uključena u njegov odlazak bila je uistinu nevjerojatna. Hvala svima, poznatima i nepoznatima, koji su pomogli da njegov prijelaz bude što je moguće ljepši'', poručio je.

Poruku je zaključio izravnim obraćanjem bratu, riječima koje su posebno dirnule pratitelje:

''James, već mi nedostaješ fizički, nedostaju mi tvoje mudre riječi preko telefona. Ipak, jednako snažno osjećam tvoju prisutnost i znam da ćeš me nastaviti voditi. Hvala ti što si svoj život živio sa mnom. Volim te.''

Jared i James Van Der Beek - 3 Foto: Instagram

U komentarima ispod objave nižu se izrazi sućuti i podrške, a mnogi ističu koliko su i sami bili dirnuti Jamesovom dobrotom i toplinom.

Podsjetimo, James Van Der Beek, zvijezda serije ''Dawson's Creek'', preminuo je u 48. godini nakon dvogodišnje borbe s kolorektalnim karcinomom te iza sebe ostavio suprugu Kimberly i njihovo šestero djece.

Jared i James Van Der Beek - 1 Foto: Instagram

