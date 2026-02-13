Prijatelj preminule zvijezde Dawsons Creeka podijelio prizore njihovih posljednjih zajedničkih minuta

Alfonso Ribeiro oprostio se od Jamesa Van Der Beeka dirljivom objavom, otkrio je da je bio uz njega u posljednjim trenucima prije smrti nakon borbe s rakom.

Alfonso Ribeiro podijelio je dirljiv uvid u svoje posljednje trenutke s bliskim prijateljem Jamesom Van Der Beekom, koji je preminuo u 48. godini nakon dvogodišnje borbe s kolorektalnim karcinomom i ostavio iza sebe suprugu Kimberly i njihovo šestero djece.

Ribeiro, koji je kum njihovoj kćeri Gwendolyn, otkrio je na Instagramu da je bio uz zvijezdu serije "Dawson’s Creek" neposredno prije smrti.

"Ovu je fotografiju snimila Kimberly samo nekoliko minuta prije nego što sam se posljednji put oprostio. Moj posljednji trenutak bio je da ga još jednom nasmijem."

"Skršen sam zbog odlaska mog prijatelja. Bio je moj istinski prijatelj, brat i životni vodič. Bio sam uz njega tijekom ovog strašnog puta borbe protiv raka. Njegova obitelj i prijatelji prošli su pravu emocionalnu vožnju – uspone kada je izgledalo da je pobijedio bolest i bolne padove kada se vratila. Toliko sam naučio od Jamesa. On i Kimberly promijenili su moj život. Zauvijek ću im biti dužan za sve što su dali meni i mojoj obitelji. Živjet će zauvijek u mom srcu. Uvijek ću biti tu za njihovu djecu. Uvijek ću svoju ulogu Gweninog krsnog kuma smatrati jednom od najvažnijih uloga u svom životu. Volim te, James, i znam da sada imam anđela čuvara koji bdije nada mnom. To što sam se mogao oprostiti ovog vikenda ostat će sa mnom zauvijek. Počivaj u miru, brate. Počivaj u miru."

James Van Der Beek Foto: Profimedia

James Van Der Beek sa suprugom - 5 Foto: Instagram

Na službenoj stranici "Dawsons's Creeka" objavljena je bolna posveta preminulom glumcu, OVDJE pogledajte više detalja.

Od Jamesa se oprostila i kolegica iz serije, Katie Holmes. Objavu pogledajte OVDJE.

Za njegovu obitelj prikupljeno je više od milijun dolara, više čitajte OVDJE.

