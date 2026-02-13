Prozirna haljina i moćan glas omiljenog lica Kumova sve su o čemu se danas priča

Glumica i pjevačica Ana Uršula Najev, omiljena zvijezda serije ''Kumovi'', održala je u Zagrebu koncert "Najljepše pjesme hrvatskih diva" te oduševila publiku emotivnim izvedbama i hrabrim modnim izdanjem, o kojem se već priča.

Zvijezda popularne serije ''Kumovi'', Ana Uršula Najev, u Zagrebu je održala koncert pod nazivom "Najljepše pjesme hrvatskih diva", a večer je bila ispunjena emocijama, snažnim interpretacijama i modnim izdanjem, o kojem će se još dugo pričati.

Talentirana glumica i pjevačica publici je priredila glazbeno putovanje kroz bezvremenske hitove hrvatskih glazbenih diva, a njezine interpretacije oduševile su prepuno gledalište.

Ana Uršula Najev - 4 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Ana Uršula Najev - 8 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Ana Uršula Najev - 2 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Posebnu pažnju plijenila je i njezina odjevna kombinacija. Ana Uršula zablistala je u upečatljivoj, neobičnoj prozirnoj haljini bogato ukrašenoj detaljima i perjem pri dnu. Romantičan, ali odvažan modni odabir savršeno se uklopio u koncept večeri posvećene velikim glazbenim ikonama. S kosom oblikovanom u ležerne valove i efektnim nakitom glumica je izgledala poput prave dive sa svjetske pozornice.

Ana Uršula Najev - 3 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Ana Uršula Najev - 1 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Tijekom koncerta izmjenjivale su se snažne balade i energičnije izvedbe, a Ana Uršula nije skrivala emocije – u nekoliko trenutaka potpuno se prepustila glazbi, što je publika nagradila dugotrajnim pljeskom.

Među okupljenima su bili i njezini kolege iz serije ''Kumovi'', Momčilo Otašević i Vedran Mlikota, koji su došli pružiti podršku svojoj kolegici. Njihov dolazak izazvao je zanimanje publike, a večer su proveli u dobrom raspoloženju, ponosno prateći njezin nastup.

Momčilo Otašević Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Vedran Mlikota Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Koncert "Najljepše pjesme hrvatskih diva" još je jednom potvrdio da Ana Uršula Najev, osim glumačkog talenta, ima i iznimnu glazbenu karizmu.

Koji su sljedeći Anini koncerti i gdje ju možete slušati, pogledajte OVDJE.

