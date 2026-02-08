Fanovi Thompsona s nastupa u Rijeci nosit će posebnu uspomenu, ovo je sve oduševilo!

U prepunoj Dvorani mladosti u Rijeci, Marko Perković Thompson i drugu je večer zaredom pjesmom ujedinio publiku i probudio snažne domoljubne osjećaje.

Marko Perković Thompson i drugu večer zaredom ispunio je Dvoranu mladosti u Rijeci, potvrdivši još jednom svoju snažnu povezanost s publikom i neupitno mjesto koje zauzima na hrvatskoj glazbenoj sceni.

Emocije, zajedništvo i snažne poruke ljubavi prema domovini obilježile su večer u kojoj se pjevalo iz srca. Dvorana mladosti bila je ispunjena zastavama, emocijama i glasovima koji su se ujedinili u pjesmi, potvrđujući da domoljublje i dalje ima snažno mjesto među ljudima svih generacija.

Nakon koncerta, Thompson je na svom Facebook profilu podijelio fotografije s nastupa, zahvalivši publici na podršci i nezaboravnoj atmosferi.

Slike prenose djelić energije koja je vladala u dvorani, ali i poruku zajedništva koja ostaje dugo nakon što se svjetla pozornice ugase.

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Kakva je atmosfera bila prvu večer pogledajte OVDJE.

S koncerta u Rijeci fanovi kao uspomenu nose poseban detalj, prizore ogromne zastave s Trsatske gradine koja je krasila Dvoranu mladosti. Fotografije pogledajte OVDJE.

