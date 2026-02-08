Fanovi Thompsona s nastupa u Rijeci nosit će posebnu uspomenu, ovo je sve oduševilo!

U prepunoj Dvorani mladosti u Rijeci, Marko Perković Thompson i drugu je večer zaredom pjesmom ujedinio publiku i probudio snažne domoljubne osjećaje.
Marko Perković Thompson i drugu večer zaredom ispunio je Dvoranu mladosti u Rijeci, potvrdivši još jednom svoju snažnu povezanost s publikom i neupitno mjesto koje zauzima na hrvatskoj glazbenoj sceni.3 vijesti o kojima se priča što je ovo bilo? "Nije joj se dalo…": Publika nemilosrdna prema Mariah Carey nakon olimpijskog nastupa šok u svijetu glazbe Zvijezda rock-benda preminula u 48. godini, njegovi hitovi su obilježili 2000-e snažan domoljubni simbol Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove
Emocije, zajedništvo i snažne poruke ljubavi prema domovini obilježile su večer u kojoj se pjevalo iz srca. Dvorana mladosti bila je ispunjena zastavama, emocijama i glasovima koji su se ujedinili u pjesmi, potvrđujući da domoljublje i dalje ima snažno mjesto među ljudima svih generacija.
Pogledaji ovo Celebrity Sevkina objava uzburkala internet: "Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana"
Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda rock-benda preminula u 48. godini, njegovi hitovi su obilježili 2000-e
Nakon koncerta, Thompson je na svom Facebook profilu podijelio fotografije s nastupa, zahvalivši publici na podršci i nezaboravnoj atmosferi.
Slike prenose djelić energije koja je vladala u dvorani, ali i poruku zajedništva koja ostaje dugo nakon što se svjetla pozornice ugase.
Marko Perković Thompson - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
Pogledaji ovo Nekad i sad Mnogi je danas ne bi prepoznali, no ova elegantna dama nekoć je bila jedno od najpoznatijih lica televizije
Kakva je atmosfera bila prvu večer pogledajte OVDJE.
S koncerta u Rijeci fanovi kao uspomenu nose poseban detalj, prizore ogromne zastave s Trsatske gradine koja je krasila Dvoranu mladosti. Fotografije pogledajte OVDJE.
1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Tko je mladi glumac koji je postao novi Rambo? Proslavio se u romantičnoj komediji
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Nije ga bilo dugo na sceni, a sada je iznenadio pojavom na špici uoči Dore!