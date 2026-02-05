Hari Mata Hari progovorio o ulozi peterostrukog djeda: ''Svi su na dobrom putu, kao što je i djed''

Hari Mata Hari priprema koncerte u Hrvatskoj povodom 40 godina karijere. Ovaj slavni romantik otkrio nam je koliko je ponosan na ulogu peterostrukog djeda i zašto se šokira kad se pogleda u ogledalo. Naravno da intervju nije mogao proći bez pjesme i to jednog sevdaha. S Harijem je razgovarao naš Davor Garić.

Hari Mata Hari uskoro započinje koncertnu turneju kojom slavi 40 godina karijere.

''Ima dobrih vrhova, dobrih uzleta i mirne karijere, i erupcija...u tih 40, može se to reći 50 godina, ali 40 godina da kažemo Hari Mata Harija.''

Pred slavnog smo glazbenika odmah stavili težak zadatak - što bi učinio da se jednog dana probudi bez svojeg najjačeg oružja - glasa!

''Ma nemoj...kakvo ti je to pitanje?! Nemoj više nikad da ti padne na pamet. Mislim stvarno grozno! Postoje nekad neke situacije u koje ja nisam dolazio nikada iako sam pjevao nekad kao mlad i dva tri koncerta na dan.''

U njegovoj se glazbenoj kuhinji skuhala nova delicija, i to nakon duge pauze.

''Ali dobro, nema veze, koliko ja imam narađenih tih stvari... To je isto kao da pitaš Leonarda Da Vincija je li naslikao nešto novo...ne treba mu, ima Mona Lisu, gledaju je svaki dan, ma zezam se.''

Videospot za novi singl ''Odavno si ti u srcu mom'' izlazi 12. veljače.

''Glavna uloga u spotu je pas. Rijetko smo razmišljali kako pas vidi nas i kako pas ili neka životinja vidi svijet oko sebe.''

Mnogi ne znaju da je Hari i ponosni djed!

''Peterostruki!''

''Peterostruki?! I kakav je to osjećaj?''

''Velike produktivnosti! Kako kod nas u Sarajevu kažu - mašala! Svi su zdravi, živi, pametni i djeca i unuci, svi su na dobrom putu! Kao što je i djed!''

A kako bi ocijenio svoju ulogu oca i djeda?

''Nisam ja bio...nisam ja imao tu ulogu! Ja sam više kao lovac donosio plijen, a netko je drugi to dizao na noge! Uvijek je u simbiozi kvaliteta!''

Nedavno je proslavio 65. rođendan! Ipak, ne osjeća se kao djed, nego kao mladić!

''Pričam to s mnogim svojim vršnjacima, svi smo pravi debili... Kad se pogledaš, prepadneš se! Dok ne gledaš, misliš da imaš 30, 40 godina, civilizacijski šok! Pogledaš se u ogledalo – k'o vitez iz srednjeg vijeka kad bi tramvaj vidio! Tako da neku spodobu vidim! Pa zar sam to ja?! Zar nisam ljepši?!''

Ovaj romantik ostvario je sve svoje snove i, kaže, ništa ne bi mijenjao!

''Bog je ovo sve napravio, ovu kreaciju! I moje budalaštine, da razmišljam o tome... Nemoj dirat takvo remek djelo Božje. Moj život je remek djelo Božje, vjeruj mi! Za moj ukus normalno!''

''Vi ste onda pravi sretnik!''

''Ja mislim! Ja se osjećam tako! Neke moje inicijative da sad ja tu nešto kvarim. Tako mi je lijep život dao, sreću, zdravlje, karijeru, sve. Šta poželjeti više? Šta?!''

Hari Mata Hari u Hrvatskoj će u veljači i ožujku održati koncerte u Splitu, Virovitici i zagrebačkoj areni. Bit će koncerti prepuni emocija i posvećeni ženama.

''90% je žena, malo ima vozača koji ih razvoze kući i uvijek je koncert niskog rizika! Zašto? Zato što nema agresije, samo ljubav, djevojke se ne tuku između sebe!''

Za kraj smo ovog sarajevskog slavuja zamolili i da nam nešto zapjeva, iako se netom intervjua tek probudio.

