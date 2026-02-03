Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj: ''Od mene nikad ništa nije tražila...''

Iza Zlatanove beskompromisne naravi i nogometne veličine krije se duboka privrženost obitelji, a posebno majci Jurki, kojoj je slavni nogometaš ispunio veliku životnu želju.

Zlatan Ibrahimović oduvijek je otvoreno govorio o svom teškom djetinjstvu, a posebnu emociju uvijek je vezao uz majku Jurku. U autobiografiji ''Adrenalin'', koju je objavio 2022. godine, slavni nogometaš otkrio je kako je majci kupio stan u Hrvatskoj, na području blizu otoka Paga.

Jurka Ibrahimović, rođena Gravić, rođena je u selu Prkos, desetak kilometara od Zadra, u blizini Škabrnje. Upravo taj kraj ima posebno značenje za Zlatanovu majku jer ondje žive njezine dvije sestre, s kojima se godinama nije mogla viđati zbog rata i drugih okolnosti.

''Majci sam kupio stan u Hrvatskoj, blizu Paga, gdje joj žive dvije sestre za koje je jako vezana. Drago mi je da je dobro. Sretna je tako, a od mene nikad ništa nije tražila'', napisao je Ibrahimović u ''Adrenalinu''.

Otkrio je i kako želi da njegovi sinovi, Maximilian i Vincent, dio vremena provedu u Hrvatskoj s bakom.

''Želimo im poslati Maksija i Vincenta same, bez mame i tate. Trebaju se naučiti samostalnosti. Želim da neko vrijeme provedu u Hrvatskoj s bakom, koja ih može svašta naučiti'', dodao je Zlatan.

Podsjetimo, Zlatan Ibrahimović rođen je 1981. godine u Švedskoj u obitelji emigranata iz bivše Jugoslavije. Otac Šefik dolazi iz Bijeljine, dok je majka Jurka iz Zadra. Njihov brak završio je razvodom kada je Zlatan imao samo dvije godine, nakon čega je s majkom i starijom sestrom Sanelom odrastao u teškim uvjetima.

U autobiografiji ''Ja sam Zlatan'' nogometaš je bez uljepšavanja pisao o djetinjstvu i majci koja je, unatoč brojnim životnim problemima, uvijek bila uz svoju djecu.

''Znala nas je tući i grditi, nije imala sreće s muževima, ništa joj nije išlo kako je željela, ali nas je voljela'', iskreno je napisao.

Kako bi prehranila brojnu obitelj, Jurka Gravić radila je kao čistačica, ponekad i po 14 sati dnevno. Zlatan joj je često pomagao i za to dobivao mali džeparac.

''Uvijek je imala moju ljubav. Zaslužila je'', poručio je Ibrahimović.

