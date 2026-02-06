Njegov šarm bio je nezaustavljiv, a život mu je bio pun uspona, padova i transformacija

Nick Nolte ovih dana će proslaviti svoj 85. rođendan, a nakon početnih neuspjeha profilirao se u jednog od najvećih glumaca 20. stoljeća.

Nick Nolte ime je koje se s poštovanjem izgovara među ljubiteljima filma. Karijera ovoga glumca traje već desetljećima, a zahvaljujući mnogim kultnim filmovima ostavio je neizbrisiv trag u Hollywoodu.

Sada, uoči 85. rođendana, nekadašnji šarmer živi mirnije, povučeno izvan javnosti, često posvećen obitelji i radu izvan velikih holivudskih reflektora.

Nolte je rođen 8. veljače 1941. u Omahi, u Nebraski, u obitelji s mješovitim nasljeđem njemačkog, škotsko-irskog i švicarsko-njemačkog podrijetla. Otac mu je bio sportaš i trener američkog nogometa, a Nolte je i sam rano pokazao sportski talent. Ipak, škola i pravila nisu mu uvijek išla u prilog – ispitivan je i izbačen iz škole zbog nezgoda s alkoholom, čak još u srednjoj školi.

Nakon srednjoškolskih godina studirao je na više fakulteta, uključujući Arizona State University, ali karijeru u nastavi napustio je bez diplome. Tada ga je privukao kazališni svijet, gdje je započeo glumačko putovanje kroz regionalne produkcije i kazališne uloge.

Pravi proboj dogodio se sredinom sedamdesetih. Nakon godina rada na sceni i u manjim televizijskim ulogama Nolte je 1976. postao poznat zahvaljujući TV miniseriji "Rich Man, Poor Man", u kojoj je briljirao kao Tom Jordache i stekao kritičko priznanje.

To mu je otvorilo vrata Hollywoodu, gdje je započeo glumačku karijeru na velikom platnu – od ranih uloga u filmovima kao što su "Dubina" i "North Dallas Forty" do prvih ozbiljnih holivudskih hitova.

Nolte je tijekom karijere izgradio reputaciju svestranog glumca sposobnog za dramu, komediju i akciju, a bogati portfelj uključuje projekte "48 sati", "Klošar s Beverly Hillsa", "Gospodar plime", "Grad zločina", "Ratnik", "Tropska grmljavina", "Tanka crvena linija", "The Mandalorian" i ostale.

Iako je bio omiljen glumac u javnosti, njegov privatni život bio je turbulentan. Nolte je otvoreno priznao kako se dugi niz godina borio s ovisnošću o alkoholu i drogama, a 2002. je uhićen zbog vožnje pod utjecajem. Fotografija iz policijskog pritvora postala je viralna, posebno zbog njegova razbarušenog izgleda, ali tih se godina suočio s vlastitim demonima i naknadno potražio pomoć.

Četiri puta se ženio, a trenutačno je u braku s Clytie Lane, s kojom ima dijete, a iz bivših veza ima i starijeg sina Brawleya, također glumca.

Iako više nije stalno u centru filmskih hitova, Nolte i dalje radi – uključujući uloge u novijim projektima poput filma "The Golden Voice" i televizijskim serijama. Njegova karijera dugog vijeka i sposobnost da se transformira kroz različite žanrove i likove čine ga jednim od najcjenjenijih glumaca svoje generacije.

