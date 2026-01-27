Ni Borba s ADHD-om i disleksijom nisu je je spriječile da postane omiljena forenzičarka s malih ekrana

Iako danas nije toliko aktivna kao što je bila ranije, Emily Deschanel mnogi ljubitelji televizijskih serija i dalje prepoznaju po ulozi dr. Temperance Brennan u seriji "Kosti".

Emily Deschanel ime je koje mnogim gledateljima automatski asocira na seriju "Kosti" (Bones) i nepokolebljivu forenzičarku Dr. Temperance Brennan. No iza te uloge krije se život i karijera mnogostruko bogatiji od jedne televizijske uloge — od glumačkih početaka, kroz dugu karijeru pred kamerama, sve do aktivizma i obiteljskog života.

Rođena je kao Emily Erin Deschanel 11. listopada 1976. u Los Angelesu, u glazbeno-kreativnoj obitelji. Otac Caleb Deschanel je cijenjeni direktor fotografije i redatelj, a majka Mary Jo Deschanel glumica, što je Emily od malih nogu izložilo filmskom svijetu.

Njezina mlađa sestra je također poznata američka glumica i pjevačica — Zooey Deschanel. Emily je dijelom francuskog, švicarskog, nizozemskog, engleskog i irskog porijekla, a odrastala je uz putovanja i promjene mjesta koje su pratila očev rad.

Još u djetinjstvu je iskusila izazove i izvan filmskog svijeta — u osnovnoj školi dijagnosticirani su joj ADHD i disleksija, ali to ju nije spriječilo da razvije strast za kazalištem i glumom. Nakon školovanja u Los Angelesu, diplomirala je glumu na Boston University College of Fine Arts.

Prve korake u filmskoj industriji napravila je 1994. manjim ulogama, uključujući i aktivističku ulogu u filmu "It Could Happen to You". Tijekom kasnih 90-ih i ranih 2000-ih nastupala je gostujuće uloge u popularnim TV serijama poput "Zakon i red: Odjel za žrtve" i "Providence", te se pojavljivala u filmovima poput "Cold Mountain" i "Spider-Man 2", gradeći temelje za veće prilike.

Prekretnica u Emilyjinoj karijeri bila je 2005. kada je dobila glavnu ulogu u kriminalističkoj drami "Kosti". Serija pratila je briljantnu antropologinju Temperance Brennan koja zajedno s agentom FBI-a Seeleyem Boothom (David Boreanaz) rješava zločine koristeći forenzičke metode. Serija je postala globalni hit, trajavši 12 sezona i 246 epizoda, a Deschanel je svojom izvedbom zaradila brojne nominacije i priznanja. Zanimljivo, u jednoj epizodi gostovala je i njezina sestra Zooey kao rođakinja Margaret koja je odgovarala citatima Ernesta Hemingwayja.

Uz glumu, Emily je od treće sezone bila i koproducentica, a kasnije i producentica serije, što svjedoči o njezinoj ulozi iza kamera i utjecaju na razvoj projekta.

Nakon završetka snimanja 2017., Emily se nije povukla s malih ekrana. Nastavila je glumiti u televizijskim projektima, uključujući uloge u serijama poput "Animal Kingdom" i "Devil in Ohio", čime je pokazala da ima karijeru i izvan uloge Temperance Brennan.

Poznata je i kao predana aktivistica za prava životinja. Veganka je od tinejdžerskih dana i aktivno promiče vegansku prehranu, zaštitu okoliša te prava životinja kroz suradnju s organizacijama poput PETA i Farm Sanctuary.

U osobnom životu, Emily je 25. rujna 2010. udana za glumca i scenarista Davida Hornsbyja, a par ima dva sina, Henryja i Calvina. Obje njezine trudnoće bile su uključene u radnju serije, kada je Brennan bila trudna sa kćeri (šesta/sedma sezona) i sinom (deseta sezona). Unatoč holivudskoj karijeri, par održava stabilan i relativno privatni obiteljski život, često ističući kako im dobar odnos i komunikacija pomažu održati brak snažnim godinama.

Danas, u svojim kasnim četrdesetima, Emily Deschanel i dalje je aktivna u industriji — i pred i iza kamera. Serija "Kosti" i dalje uživa kultni status, a glumičina izvedba Temperance Brennan ostaje jedna od najupečatljivijih aktera u svijetu kriminalističkih drama. Uz to, Emily koristi svoju platformu kako bi podržavala važne društvene i ekološke teme.

