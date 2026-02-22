Maja i Šime oduševljeni Gradom svjetlosti, nisu htjeli propustiti ni najveću atrakciju!

Maja Šuput i Šime Elez uživaju u romantičnom boravku u Parizu, gdje su posjetili Louvre, razgledali Mona Lisu i ostale umjetničke znamenitosti te prošetali do Eiffelova tornja i drugih slavnih pariških atrakcija.

Maja Šuput i Šime Elez uživaju u romantičnom bijegu u Parizu. Popularna pjevačica na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija s pariških ulica, a sudeći prema objavama – zaljubljeni par odlučio je spojiti modu, romantiku i kulturu.

Jedna od postaja u Parizu bio je legendarni muzej Louvre. Maja i Šime prošetali su se ispred prepoznatljive staklene piramide, a potom zavirili u unutrašnjost jednog od najpoznatijih muzeja na svijetu.

Maja Šuput - 5 Foto: Instagram Screenshot

Maja Šuput - 4 Foto: Instagram Screenshot

Maja Šuput - 1 Foto: Instagram Screenshot

Naravno, nisu propustili vidjeti ni najpoznatiju sliku na svijetu – tajanstvenu Mona Lisu Leonarda da Vincija, ispred koje su se, kao i brojni turisti, okupili brojni posjetitelji s mobitelima u rukama. Osim nje, razgledali su impresivne galerije ispunjene klasičnim skulpturama, monumentalne hodnike s bogato ukrašenim stropovima te raskošne dvorane sa zlatnim ornamentima i povijesnim umjetninama koje oduzimaju dah.

"Uvijek ćemo imati Pariz", napisala je pjevačica u opisu fotogalerije na Instagramu.

Maja je posebno pozirala u crnoj modnoj kombinaciji ispred Louvrea, a zablistala je i u elegantnom bijelom kaputu, pokazujući još jednom da joj pariški chic savršeno pristaje.

Maja Šuput - 3 Foto: Instagram Screenshot

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram Screenshot

Maja Šuput i Šime Elez - 6 Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram

Osim što su posjetili Louvre, uživali su i u ostalim simbolima francuske prijestolnice. Par je posjetio Eiffelov toranj, gdje su snimili zajedničke fotografije uz rijeku Seinu, a prošetali su i vrtovima Tuileries te istražili povijesne gradske znamenitosti poput slavoluka i reprezentativnih trgova, a prizori su zainteresirali Majine pratitelje.

"Samo uživajte i ne obazirite se na zavidne ljude, ima ih posvuda", "Super ste", "Svaka čast Majo, sve što poželiš je tvoje", "Samo uživajte, život je kratak samo ako znate iskoristi", napisali su joj fanovi.

Spoj romantike, umjetnosti i glamura – čini se da Maja i Šime maksimalno koriste svaki trenutak u Gradu svjetlosti.

Par je nedavno bio na zabavi povodom 20. godišnjice braka Sandija i Iline Cenov, o čemu više čitajte OVDJE.

Majin sin Bloom prije nekoliko dana je sudjelovao u maškarama, a u što se odjenuo, pogledajte OVDJE.

