Znate li tko je ovo? Njezina braća nedavno su nastupala u Zagrebu!

Emma Gunnarsen norveška je pjevačica i mlađa sestra popularnog dvojca Marcus & Martinus, uz koje je odrastala u glazbenom okruženju, a sada se nada odlasku na Eurosong.

Norveška pop-scena već godinama zna prezime Gunnarsen, zahvaljujući braći Marcusu i Martinusu, ali danas sve više zna i jedno ime: Emma.

Rođena 17. lipnja 2008., Emma Gunnarsen je najmlađa sestra blizanaca Marcusa i Martinusa, a posljednjih godina korak po korak gradi vlastiti identitet – od dječjeg viralnog hita do ozbiljnog pop zvuka i nastupa na norveškom izboru za Eurosong, Melodi Grand Prixu 2026.

Odrastanje uz Marcusa i Martinusa značilo je da je glazba u Emminom životu bila sasvim uobičajena. U norveškim medijima često se naglašava da je Emma “lillesøster” (mlađa sestra) slavnog dvojca, što je etiketa koju je teško izbjeći, ali koja joj je istovremeno otvorila vrata i ubrzala ulazak u industriju.

Kad se 2026. prijavila na MGP, Emma je otvoreno govorila da je od braće dobila savjete, posebno jer iza sebe imaju i eurovizijsko iskustvo.

Emmin veliki start dogodio se vrlo rano: debitirala je s božićnom pjesmom "Engler i sne" (2016.). Zanimljivo, riječ je o pjesmi koja se prvotno našla među materijalima dok su Marcus & Martinus radili na albumu, ali je na kraju postala – Emmina. NRK je tada pisao da je kao osmogodišnjakinja naučila pjesmu napamet, a singl je izašao i s humanitarnom notom (za Kirkens Bymisjon).

Nakon “Engler i sne”, Emma je nastavila graditi diskografiju singl po singl, poput "Fått deg på hjernen", "Million", "Happy", "Alt jeg ser" i "Flightmode". Velika prekretnica došla je kad je 2025. potpisala ugovor s norveškim ogrankom diskografske kuće Sony Music, što je domaća scena odmah pročitala kao znak da Emma ulazi u ozbiljniju fazu karijere.

U siječnju 2026. potvrđeno je da Emma debitira na Melodi Grand Prixu s pjesmom "Northern Lights", opisanom kao velikom pop himnom inspiriranom Norveškom, prirodom i tradicijskom glazbom, ali upakiranom u modernu, eurovizijski veliku produkciju.

Posebno odjekuje i autorski tim: na pjesmi su radili Joy Deb, Linnea Deb i Jimmy “Joker” Thörnfeldt, ljudi čija su imena vezana uz neke od najpoznatijih eurovizijskih pobjedničkih hitova. VG je dodatno istaknuo da je "Northern Lights" jedina MGP pjesma ove godine koja je ušla na Spotify Top 200 u Norveškoj, debitiravši na 71. mjestu s gotovo 15.000 streamova nakon objave pjesama.

Emma je trenutno glavna favoritkinja za pobjedu, no kako bi se izborila za odlazak u Beč na Eurosong, morat će proći kroz Melodi Grand Prix, koji se održava 28. veljače, a na njemu nastupa i eurovizijski pobjednik Alexander Rybak.

Emma Gunnarsen je u fazi u kojoj se prijelaz iz dječje zvijezde u odraslu pop izvođačicu događa pred publikom – kroz veće pozornice, jači autorski tim i sve jasniji zvuk. A nastup na Melodi Grand Prixu 2026. dao joj je najvažnije: poziciju u kojoj se o njoj priča kao o kandidatu za velike eurovizijske snove.

