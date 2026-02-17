Ma tko bi rekao da je ona 11 godina starija od njega? Nakon razvoda novu sreću našla je s kolegom

Jessica Alba nakon razvoda od Casha Warrena viđena je u Miamiju kako razmjenjuje nježnosti s 11 godina mlađim glumcem Dannyjem Ramirezom.

Jessica Alba obilježila je kraj 16-godišnjeg braka novom vezom s mlađim glumcem Dannyjem Ramirezom, s kojim je u ponedjeljak izmjenjivala nježnosti na plaži u Miamiju.

Četrdesetčetverogodišnja majka troje djece 11 je godina starija od zvijezde filma "Captain America: Brave New World", no razlika u godinama nije ih spriječila u javnom iskazivanju nježnosti.

Par je prvi put viđen zajedno 14. srpnja nakon romantičnog odmora u Cancúnu, a od tada je gotovo nerazdvojan.

Jessica Alba i Danny Ramirez - 2 Foto: Profimedia

Na plaži su djelovali vrlo prisno. U jednom trenutku Ramirez joj je podigao ruku i poljubio je, a kasnije je nosio njezinu torbu dok su odlazili s koktelima u ruci. Iako je glumac već objavio zajedničke fotografije na Instagramu, Alba zasad nije podijelila nijednu njihovu zajedničku sliku.

Jessica Alba i Danny Ramirez - 3 Foto: Profimedia

Prošli petak Jessica je i službeno okončala razvod od Casha Warrena. Prema TMZ-u, isplatit će mu 3 milijuna dolara nagodbe – polovicu odmah, a ostatak 2027. godine. Bivši supružnici nastavit će zajednički odgajati kćeri Honor (17) i Haven (14) te sina Hayesa (8).

Jessica Alba, Cash Warren Foto: Profimedia

Jessica Alba - 1 Foto: Instagram

Jessica Alba - 3 Foto: Instagram

Ramirez je nedavno završio svoj redateljski prvijenac, nogometnu dramu "Baton", čiji je izvršni producent David Beckham, a pred njim su i brojni glumački projekti, uključujući filmove s Pedrom Pascalom i Marvelov "Avengers: Doomsday".

Jessica Alba - 4 Foto: Profimedia

Jessica Alba (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Alba, koja je slavu stekla u seriji "Dark Ange", nastavlja glumačku i producentsku karijeru te vodi uspješnu tvrtku The Honest Company, danas procijenjenu na 300 milijuna dolara.

Jessica Alba - 2 Foto: Profimedia

