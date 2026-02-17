U koga se to ove godine maskirao Majin Bloom? Ukrao show u maškarama!

Bloom je za maškare postao mali nindža u zelenom kostimu sa zmajem, maskom i pojasom, a Maja Šuput ponosno je pokazala njegovu transformaciju na društvenim mrežama.

Maškare su ove godine u domu Maje Šuput prošle u znaku nindže!

Njezin sin Bloom za tu je priliku uskočio u zeleni kostim inspiriran popularnim borcima iz crtića i filmova, a ponosna mama podijelila je prizor na društvenim mrežama.

Mali Bloom pozirao je u kompletnom outfitu – zelenoj tunici s motivom zmaja, crnom pojasu, maski preko lica i odgovarajućoj kacigi, a styling je zaokružio sportskim tenisicama. Iako skriven iza maske, njegov pogled i stav jasno su pokazali da se u ulozi pravog malog ratnika odlično snašao.

Bloom Tatarinov Foto: Maja Šuput/Instagram

Objava je brzo prikupila brojne reakcije i oduševljene komentare pratitelja, koji su pohvalili originalan kostim i Bloomovu slatkoću.

Čini se da je Bloom ove godine bez konkurencije osvojio titulu najopasnijeg i najslađeg nindže na maškarama.

Maja Šuput i Bloom - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Maja je nedavno podijelila i Bloomovo novo ledeno iskustvo nakon skijanja, a o čemu se radi, pogledajte OVDJE.

