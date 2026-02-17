Veliko iznenađenje: Alka Vuica postat će baka, sin Arian čeka prvo dijete!

Arian Vuica i akademska slikarica Dora Šitum čekaju prvo dijete, dječaka, koji stiže početkom srpnja, nakon što su nedavno potvrdili zaruke.

Kada je Alka Vuica prije dva tjedna otkrila da njezin sin planira vjenčanje, javnost je ostala zatečena jer se dotad nije znalo da je Arian Vuica u ozbiljnoj vezi.

Njegova romansa s akademskom slikaricom Dorom Šitum razvijala se daleko od reflektora, a sada je par podijelio još sretniju vijest – čeka dijete.

"Evo, već se lagano širi vijest i nemamo što skrivati – čekamo bebu i jedva čekamo da nam dođe. Termin je početkom srpnja, pa imamo još vremena da se dobro pripremimo", otkrila je Dora za Story, dodajući da očekuju dječaka.

"Još se nismo odlučili za ime, ali bit će nešto posebno. Kada dođe pravo, znat ćemo da je to to", kaže buduća mama.

Sretna vijest posebno je razveselila njihove obitelji, osobito Alku i Dorinu majku Sanju.

"Naše će dijete biti jako voljeno i imat će sve na svijetu", poručuje Dora, koja je upravo preko Alke i upoznala Ariana.

"Upoznali smo se prošle godine kada sam prvi put došla kod Alke, ali sve nekako površno. Tek kada smo prije gotovo pet mjeseci prvi put vodili pravi razgovor, zapravo smo odmah vidjeli da smo jedno za drugo. Sve je bilo tako jednostavno i prirodno. Nakon tog razgovora naše druženje nije stalo, nego je odmah prešlo u ljubav", prisjeća se.

Par se nedavno zaručio u zagrebačkom restoranu Tač, a prosidba je, priznaje Dora, bila neočekivana.

Doru, uz slikarstvo, publika poznaje i kao profesionalnu vizažisticu. Radi na Novoj TV, a u svom studiju Poudré spaja umjetnost i ljepotu.

Alka se nedavno i za naš IN magazin pohvalila da joj se sin Arian ženi, a intervju pogledajte OVDJE.

