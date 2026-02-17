Obiteljski jaz sve dublji? Raskošna proslava Beckhamovih završila sa suzama

David i Victoria Beckham organizirali su glamuroznu proslavu 21. rođendana sina Cruza u Londonu, uz emotivne govore, koji su ga rasplakali. Brooklyn je izostao sa slavlja i istovremeno javno poručio supruzi da će je zauvijek štitit, čime se nastavlja obiteljska napetost.

David i Victoria Beckham proteklog su vikenda priredili raskošnu proslavu 21. rođendana svom najmlađem sinu Cruzu u restoranu The MAINE u londonskom Mayfairu, u kojem su slavili s obitelji i prijateljima.

Iako Cruz rođendan zapravo slavi 20. veljače, slavlje je organizirano unaprijed, a najstariji sin Brooklyn i dalje drži distancu od obitelji.

Brooklyn Beckham, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham Foto: Instagram

Unatoč napetostima, atmosfera na zabavi bila je vesela i glamurozna. Tema večeri bila je Grande Beatles Ball, prostor je krasio veliki kristalni luster, a gosti su bili odjeveni u crne svečane kombinacije i uživali u luksuznoj večeri od triju sljedova. Na jelovniku su se našli pileća krilca i rebarca, burgeri i riblji tacosi, a desert su bile krafne uz personalizirane koktele.

Cruz je tijekom večeri nastupio sa svojim bendom Cruz Beckham And The Beakers, a majka Victoria, sestra Harper (14) i djevojka Jackie Apostel (31) dirnule su ga emotivnim govorom. Fotografije pokazuju da je mladi slavljenik zaplakao stojeći uz oca Davida.

Victoria je zablistala u tamnoplavoj haljini s otvorenim ramenima, a David u elegantnom odijelu. Cruz je nosio predimenzionirano plavo odijelo, koje je dizajnirala njegova majka, uz žutu kravatu i crvene tregere, dok je Jackie odabrala crnu haljinu bez naramenica. Harper je pozirala nasmijana u crnoj haljini, a Romeo je stigao s djevojkom Kim Turnbull.

Na proslavi se pojavila i Emma Bunton iz Spice Girls, a nije poznato jesu li bile prisutne Mel B, Mel C i Geri Horner. Victoria je uz fotografije napisala: "Slavimo Cruzov rođendan unaprijed!! Toliko te volimo!!!", a Jackie je dodala: "najposebnija rana rođendanska proslava za našu najdražu osobu. Volim vas sve jako puno i kakvu smo nevjerojatno predivnu večer imali."

Brooklyn, koji nije prisustvovao slavlju, istovremeno je na Instagramu poručio supruzi Nicoli Peltz: "Sretno Valentinovo, dušo x. Ja sam najsretnija osoba na svijetu jer te svake godine mogu zvati svojom Valentinom x. Volim te više nego što znaš i zauvijek ću te štititi i voljeti."

Brooklyn Beckham - 2 Foto: Instagram

Nicola mu je uzvratila riječima: "Volim te više svakim danom!! Tako sam sretna što te mogu zvati svojim zauvijek Valentinom. Ti si najljepša osoba i volim dijeliti život s tobom."

Njegova poruka o tome da će zauvijek štititi suprugu dolazi usred nastavka obiteljskog sukoba. Brooklyn je ranije optužio roditelje da su pokušali narušiti njegov brak te da su ga kontrolirali, a u siječnju je izjavio da nema namjeru pomiriti se s obitelji.

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Profimedia

U međuvremenu, Cruz je pokušao poslati poruku pomirenja objavom zajedničkih fotografija uz pjesmu Billyja Joela, no Brooklyn nije uzvratio istim tonom. Obiteljska drama tako i dalje traje, dok su David i Victoria odlučili fokus staviti na slavlje sinova važnog životnog trenutka.

