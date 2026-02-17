Pretraži
napetost se nastavlja

Obiteljski jaz sve dublji? Raskošna proslava Beckhamovih završila sa suzama

Piše I. G., Danas @ 10:46 Celebrity komentari
David i Cruz Beckham David i Cruz Beckham Foto: Victoria Beckham/Instagram

David i Victoria Beckham organizirali su glamuroznu proslavu 21. rođendana sina Cruza u Londonu, uz emotivne govore, koji su ga rasplakali. Brooklyn je izostao sa slavlja i istovremeno javno poručio supruzi da će je zauvijek štitit, čime se nastavlja obiteljska napetost.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Goran Višnjić upozorio na ekološku katastrofu u Sisačko-moslavačkoj županiji
''ostat će nam smrad!''
Goran Višnjić pozvao na prosvjed: "Zašto bismo mi to dopustili kod nas!''
Majin Bloom odabrao biti ninja za maškare
mama se pohvalila
U koga se to ove godine maskirao Majin Bloom? Ukrao show u maškarama!
Alka Vuica će postati baka
predivna vijest!
Veliko iznenađenje: Alka Vuica postat će baka, sin Arian čeka prvo dijete!
Neostvarena želja Roberta Duvalla
život imao druge planove
Samo jedna želja nije se ostvarila glumačkoj legendi koja nas je zauvijek napustila
Jessica Alba s mlađim glumcem razmjenjivala strasti na plaži nakon razvoda
skupa izgledaju top!
Ma tko bi rekao da je ona 11 godina starija od njega? Nakon razvoda novu sreću našla je s kolegom
Mirko Šenkovski Džeronimo na koncertu Ane Bekute odao počast Halidu Bešliću
najemotivniji trenutak večeri
Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Igor Šeregi prošetao špicom s buketom ruža u rukama
oženili se prošlo ljeto
Tko je supruga hrvatskog redatelja čiji film obara rekorde? Na Valentinovo je špicom prošao s velikim buketom
"Jesu li to tange?" Upečatljiv detalj na Severininim kožnim hlačama privukao pažnju
spektakl u crnoj gori
"Jesu li to tange?" Upečatljiv detalj na Severininim kožnim hlačama privukao pažnju
Sanja i Sead Bojić u Puli otvaraju lokal
"jedva čekamo"
Omiljeni par iz MasterChefa objavio veliku vijest, pogledajte kako su proslavili!
Neočekivani okršaj na mrežama: Severina uzvratila Mladenu Grdoviću 9
''svi znamo da si loš momak''
Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo 6
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Tko su pobjednice Dore 2026.? Ženska vokalna skupina LELEK odnijela pobjedu i ide na Eurosong u Beč! 4
pet talentiranih pjevačica
Tko su Lelek, pobjednice Dore 2026. koje idu u Beč na Eurosong?
Maja Šuput i Šime Elez na 56. rođendanu ''Discotheque Saloon'' 4
posebna fešta
Šuput i Šime u noćnom izlasku: Pjevačica je markantnog Splićanina odvela na kultno mjesto
Ruben Van Gucht šokirao objavom nakon vijesti o razvodu od Blanke Vlašić 3
baš neukusno
Ruben Van Gucht sve je ostavio bez teksta prvom objavom poslije vijesti o razvodu od Blanke Vlašić
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Dvoje poginulih u užasnoj nesreći, među njima i djevojčica (3): Potonuo turistički brod, traga se za nestalima
U Amazoni
Strašna tragedija na poznatoj turističkoj atrakciji: Ima mrtvih, poginula djevojčica (3), sedam osoba nestalo
Satelitske snimke potvrdile položaj udarne skupine, hoće li Trump napasti? "Ovo nije samo priprema za napade"
Pripreme uoči pregovora
Satelitske snimke pokazale nešto veliko, sprema se poseban udar? "Ovo nije samo priprema za napade"
Uz Dabru pjevali i svirali i policajci? Jedan se sam prijavio
Slavlje na pokladama
Na snimci s Dabrom svirali i policajci: Jedan se sam javio
show
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Mirko Šenkovski Džeronimo na koncertu Ane Bekute odao počast Halidu Bešliću
najemotivniji trenutak večeri
Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
Ella Dvornik javila se s Malte u halterima
"Najbolji look ikad!"
Ella Dvornik u halterima se javila s daleke destinacije koja za nju ima posebno značenje
zdravlje
Bakina tajna protiv zimske iscrpljenosti: Recept koji podupire štitnjaču i imunitet
Ako vam je stalno hladno i debljate se
Bakina tajna protiv zimske iscrpljenosti: Recept koji podupire štitnjaču i imunitet
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Alarmantni podaci nove studije
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Ovih 6 navika može vam značajno povećati razinu željeza
Najčešći nutritivni nedostatak
Ovih 6 navika može vam značajno povećati razinu željeza
zabava
Mnogi zapnu već na trećem pitanju kviza. Možete li vi do kraja?
Pokažite što znate!
Mnogi zapnu već na trećem pitanju kviza. Možete li vi do kraja?
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Čudo neviđeno
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
LOL
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
tech
VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha
Spretniji i od mnogih ljudi
VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Nova tehnologija
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Umjesto da propadaju na odlagalištima, istrošene baterije električnih automobila mogu poslužiti nečem iznimno bitnom
Kineski znanstvenici tvrde
Umjesto da propadaju na odlagalištima, istrošene baterije električnih automobila mogu poslužiti nečem iznimno bitnom
sport
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
OPA!
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
Startao na olimpijskom slalomu pa namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do cilja
ikona na skijama
Startao na olimpijskom slalomu pa namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do cilja
Nizozemska klizačica mogla bi zaraditi milijun dolara zbog ovog dekoltea
Viralna kraljica Igara
Nizozemska klizačica mogla bi zaraditi milijun dolara zbog ovog dekoltea
tv
Kumovi: Nitko ju nije mogao zaustaviti - napala je novinare
KUMOVI
Kumovi: Nitko ju nije mogao zaustaviti - napala je novinare
Kumovi: Ima li kraja njegovoj dobroti?
KUMOVI
Kumovi: Ima li kraja njegovoj dobroti?
Tajne prošlosti: Izbacio ju je iz kuće jer ne želi da ona narušava zdravlje njihove djece
TAJNE PROŠLOSTI
Izbacio ju je iz kuće jer ne želi da ona narušava zdravlje njihove djece
putovanja
Tjedni jelovnik fina jela na žlicu od 16.2. do 22.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna – tako su ukusna, a pripremaju se bez puno filozofiranja
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Eko selo Žumberak
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
Identitet i otpor: Tradicija bosanskih Hrvata koja vuče korijene još od Ilira
Identitet i otpor
Znate li što je sicanje ili križićanje? Tradicija bosanskih Hrvata koja vuče korijene još od Ilira
novac
Kako je talijanska obitelj od gorkog digestiva izgradila biznis koji godišnje donosi 500 milijuna dolara
Već šest generacija
Kako je talijanska obitelj od gorkog digestiva izgradila biznis koji godišnje donosi 500 milijuna dolara
Od "jednoroga" do prodaje: Najveća europska craft pivovara u velikim problemima
Pritisak investitora
Od "jednoroga" do prodaje: Najveća europska craft pivovara u velikim problemima
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
lifestyle
Imena za djevojčice koja znače snaga
SNAŽNO ZNAČENJE
Rođene da vode: 10 ženskih imena koja znače snagu
Kraljica Rania u izdanju koje odiše elegancijom
WOW!
Izdanje kraljice Ranije toliko je jednostavno, a toliko divno. Poželjet ćete ga kopirati
Pomrčina Sunca 17. veljače uzdrmat će horoskop: Ovi znakovi najjače će osjetiti njezin utjecaj
sprema se pomrčina
Pomrčina Sunca 17. veljače uzdrmat će horoskop: Ovi znakovi najjače će osjetiti njezin utjecaj
sve
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
OPA!
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
Startao na olimpijskom slalomu pa namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do cilja
ikona na skijama
Startao na olimpijskom slalomu pa namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do cilja
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene