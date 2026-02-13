Ruben Van Gucht sve je ostavio bez teksta prvom objavom poslije vijesti o razvodu od Blanke Vlašić

Dok javnost još uvijek komentira vijest o službenom razvodu proslavljene hrvatske atletičarke, njezin bivši suprug Ruben Van Gucht odlučio je pozornost privući noćnim izlaskom i objavom.

Nedugo nakon što je u medijima odjeknula vijest da je proslavljena hrvatska atletičarka Blanka Vlašić i službeno okončala brak, njezin bivši suprug Ruben Van Gucht oglasio se na društvenim mrežama – i to prilično znakovitom objavom.

Dok su portali prenosili detalje razvoda, Van Gucht je na svom profilu na Instagramu podijelio snimku iz restorana i noćnog kluba u Belgiji. U videu se vidi plesačica, koja zavodljivo pleše tik uz njegov stol, a atmosfera sugerira opušten i razigran noćni izlazak.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 2 Foto: Instagram

Objava je stigla gotovo istodobno s viješću o razvodu, što nije prošlo nezapaženo među pratiteljima. Dok svi bruje o kraju braka i detaljima koji su mu prethodili, Ruben, barem prema onome što je pokazao na društvenim mrežama, djeluje potpuno neopterećeno.

Ruben Van Gucht na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Vijest o razvodu nije iznenadila javnost jer je već neko vrijeme bilo očito da je njihov brak u ozbiljnoj krizi. Kako piše portal vjerujem.hr, Blanka je za suprugovu nevjeru saznala još tijekom trudnoće. U pokušaju da opravda svoje postupke Van Gucht je tvrdio da su on i Blanka živjeli u tzv. otvorenom braku. Ta je tvrdnja izazvala brojne reakcije, no Blanka se o tome nije javno očitovala nastojeći sačuvati privatnost i dostojanstvo sebe i svoje obitelji.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 4 Foto: Instagram

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 3 Foto: Instagram

Objašnjeno je i zašto je Blanka šutjela o svemu.

''Vidi se da se tu branilo dostojanstvo žene i dostojanstvo obitelji, Blanka je jedna hrabra žena. Odlučila je zaštititi sebe, dijete i na neki način i svojeg bivšeg supruga ne uključujući se u medijske polemike, naslikavanja, a on je na zagonetan način privukao pažnju hrvatske javnosti. Da se nije oženio s Blankom, za njega nitko ne bi znao. Naši su se površni mediji zalijetali u njega i pratili svaku njegovu objavu na Instagramu, što mu je dizalo rejting među curicama koje su jurile za njim. Blanka je trpjela, ali junački podnijela priču do ovih dana, kad je došao i razvod'', objašnjeno je u videu na spomenutom portalu.

Blanka i Ruben vjenčali su se u svibnju 2022. godine, a u studenom su dobili sina Monda.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

O otvorenom braku Ruben je prvi put progovorio u jednoj emisiji 2024. godine. Više se prisjetite OVDJE.

