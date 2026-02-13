ToMa se oglasio nakon prolaska u finale Dore, otkrio i ono što se svi najviše pitaju!

Nakon što je sinoć izborio mjesto u velikom finalu Dore, Toma se emotivnom porukom oglasio na društvenim mrežama i zahvalio svima koji su mu dali podršku i glas.

Nakon napete prve polufinalne večeri Dore ToMa je osigurao svoje mjesto u velikom finalu, a emocije nije skrivao ni na društvenim mrežama. Uz fotografije iz polufinala pjevač se obratio svojim pratiteljima i zahvalio svima na podršci.

''IDEMO U FINALE! Hvala vam ljudi moji dragi! Hvala na svakoj poruci podrške, komentaru, glasu koji ste mi dali sinoć… srce mi se smije.

Ledina je zbog vas dobila mjesto u finalu! Hvala najboljem timu kojeg imam oko sebe! Sad odmor, mentalne pripreme za vikend koji slijedi. Gledamo se i navijamo u nedjelju!'' napisao je ToMa.

ToMa, Dora 2026. Foto: Neva Zganec/Pixsell

ToMa - 3 Foto: Instagram

Njegova pjesma ''Ledina'' osvojila je publiku i osigurala mu prolazak među najbolje, a reakcije obožavatelja ne prestaju pristizati. Komentari podrške i čestitke preplavili su objavu, a mnogi poručuju da nestrpljivo čekaju nedjeljni nastup.

''Idemo daljeeee, samo jako!'', ''Svaka čast, sretno'', ''Bravo'', ''Preponosna sam'', ''Sretno u finalu!'' pišu mu pratitelji.

Pred Tomom su sada dani odmora i priprema za veliko finale, u kojem će ponovno stati na pozornicu i pokušati izboriti pobjedu na Dori.

Njegov outfit na Dori privukao je brojne komplimente, više pogledajte OVDJE. U svojoj objavi otkrio je da su ga sredili Marko Grubnić i Emina Kušan.

ToMa - 2 Foto: Instagram

Tko je još osim ToMe prošao u finale, pogledajte OVDJE.

Večeras je na rasporedu druga polufinalna večer, a raspored nastupa pogledajte OVDJE.

