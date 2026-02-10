Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom

Monika Seleš, jedna od najvećih tenisačica svih vremena, nakon dužeg razdoblja povlačenja iz javnosti ponovno se oglasila na društvenim mrežama s porukom koja je dirnula mnoge.

Nakon što se dulje vrijeme gotovo uopće nije pojavljivala u javnosti, legendarna tenisačica Monica Seleš ponovno je privukla pažnju javnosti emotivnom i inspirativnom objavom na društvenim mrežama. Nekadašnja svjetska broj jedan podijelila je fotografiju iz teretane, otkrivši kako se polako vraća fizičkoj aktivnosti unatoč ozbiljnim zdravstvenim izazovima.

Na fotografiji Seleš pozira u sportskoj odjeći s pilates loptom, a uz objavu je iskreno progovorila o svom procesu oporavka i unutarnjoj borbi.

''Malo kasnim sa svojom novogodišnjom odlukom, ali podsjećam sebe da budem blaga prema sebi i prihvatim ideju da je bolje početi kasno nego nikako'', napisala je.

Objava je izazvala brojne reakcije i riječi podrške, a među onima koji su joj se javili bile su i njezine dugogodišnje prijateljice, ali i nekadašnje velike suparnice s teniskih terena – Iva Majoli, Gabriela Sabatini, Mary Pierce, Tracy Austin i Daniela Hantuchova.

Seleš se službeno umirovila 2008. godine, no posljednjih godina vodi bitku daleko od sportskih terena. Naime, 2022. dijagnosticirana joj je miastenija gravis, rijetka autoimuna bolest koja uzrokuje slabost mišića. Iako je dijagnozu dobila ranije, javno je o njoj progovorila tek 2025. godine.

Prisjećajući se prvih simptoma, Seleš je za Associated Press ispričala kako je sve započelo naizgled bezazleno.

''Igrala sam s nekom djecom i odjednom promašila loptu. Pomislila sam: što mi je, vidim li dvije loptice? Bili su to očigledni simptomi koje nisam mogla ignorirati. Tog dana za mene je počelo novo putovanje.''

Bolest se kod nje manifestirala kroz ekstremnu slabost u nogama i rukama te dvostruki vid. Priznala je kako joj je sama dijagnoza bila potpuni šok jer za tu bolest dotad nikada nije ni čula.

''Kada sam dobila dijagnozu, osjetila sam olakšanje, ali istovremeno je to bio veliki izazov. Morala sam naučiti novi način života s MG-om'', rekla je za ABC News.

Unatoč svemu, Monika Seleš nije izgubila borbeni duh koji ju je krasio tijekom cijele karijere. Mentalitet pobjednice i danas je vodi, čak i u najtežim trenucima.

''Kao što uvijek kažem djeci kojima sam mentor: uvijek se morate prilagođavati. Lopta odskače, a vi se morate prilagoditi. Upravo to sada radim'', poručila je.

Ovo nije prvi put da se Seleš mora izdizati iznad teških životnih okolnosti. Dana 30. travnja 1993. Monica je u Hamburgu igrala četvrtfinalni meč protiv Bugarke Magdalene Malejeve kada je 38-godišnji Günter Parche, fanatični obožavatelj Steffi Graf, iskoristio pauzu između poena i s nožem joj zadao ubod u leđa. Iako rana nije bila smrtonosna, traume su bile ogromne.

Seleš se fizički oporavila relativno brzo, ali emocionalna rana bila je znatno dublja. Povjerenje u sigurnost na terenu bilo je slomljeno, a napadač, na šok svih, nikada nije završio u zatvoru, već je dobio uvjetnu kaznu. Njegov motiv bio je "željeli osigurati da se Steffi Graf vrati na prvo mjesto". Mnoge tenisačice tada su u znak solidarnosti odbijale igrati u Njemačkoj.

Dok se oporavljala od ozljede i depresije, dobila je američko državljanstvo te počela igrati za SAD. U velikom stilu vratila se 1995. godine, a 1996. je osvojila Australian Open, no iako je igrala dobro, nikada više nije uspjela doseći onu nezaustavljivu, gotovo nepobjedivu razinu s početka karijere.

