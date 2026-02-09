Prepoznajete ga? Pomalo zapušteno izdanje rastužilo je fanove TV legende

Nekadašnja zvijezda serije "CSI: Miami" danas živi daleko od reflektora, a rijetki izlazak u Los Angelesu iznenadio je obožavatelje.

David Caruso, bivša televizijska zvijezda, ovih je dana viđen u rijetkom izlasku u Los Angelesu, a njegovo pojavljivanje iznenadilo je mnoge.

Sedamdesetogodišnji glumac, koji se prije više od desetljeća povukao iz javnosti, danas živi daleko od reflektora, zbog čega su takvi trenuci prava rijetkost.

David Caruso Foto: Profimedia

Na fotografijama snimljenima ovih dana vidi se kako Caruso izlazi iz automobila u potpuno ležernom izdanju. Odjenuo je crnu majicu dugih rukava, tamne hlače i smeđe Crocsice, a outfit je upotpunio slamnatim šeširom i sunčanim naočalama. Njegov opušten izgled i nenametljivo ponašanje još jednom potvrđuju da mu danas najviše odgovara miran život daleko od kamera.

David Caruso Foto: Profimedia

Caruso je najpoznatiji po ulozi Horatija Cainea u hit-seriji ''CSI: Miami'', koja mu je donijela svjetsku slavu, kao i Zlatni globus te nominaciju za Emmyja. Tijekom bogate karijere surađivao je s brojnim holivudskim imenima, među kojima su Richard Gere, Sylvester Stallone, Christopher Walken i Meg Ryan. Posljednju glumačku ulogu ostvario je 2012. godine u jednoj CBS-ovoj seriji, nakon čega je odlučio napustiti svijet glume.

Iako ga publika i dalje pamti kao jednog od najprepoznatljivijih televizijskih inspektora, Caruso očito uživa u anonimnosti koju je pronašao nakon povlačenja iz Hollywooda.

David Caruso Foto: Profimedia

