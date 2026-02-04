Bivša pop-zvijezda iz 80-ih neprepoznatljiva se vratila u javnost nakon desetljeća izbivanja

Glenn Medeiros, pop-zvijezda 80-ih, ponovno se pojavio u javnosti nakon više od 20 godina zahvaljujući TikTok videima svoje kćeri, nakon što je glazbenu karijeru zamijenio radom u obrazovanju.

Bivša pop-zvijezda iz 80-ih vratila se u središte pozornosti i danas izgleda znatno drukčije nego u danima svoje slave.

Glenn Medeiros, danas 55-godišnjak, naglo je stekao svjetsku slavu krajem 1980-ih te je godinama dominirao glazbenim ljestvicama. No početkom 2000-ih povukao se iz javnog života kako bi se posvetio karijeri u obrazovanju.

Više od dva desetljeća kasnije ponovno se pojavio u javnosti zahvaljujući nizu videa objavljenih na TikTok profilu svoje kćeri Lyric Medeiros, u kojima je gotovo neprepoznatljiv.

Medeiros je karijeru započeo 1987. godine sa samo 16 godina, kada je pobijedio na lokalnom radijskom natjecanju u rodnim Havajima zahvaljujući dojmljivoj obradi pjesme Georgea Bensona "Nothing's Gonna Change My Love for You".

Mala nezavisna diskografska kuća bila je toliko impresionirana njegovim talentom da je odlučila producirati njegovu verziju pjesme, koja je, na njegovo iznenađenje, postala svjetski hit. Obrada je doživjela ogroman uspjeh i dospjela na 12. mjesto Billboardove ljestvice Hot 100 i pretvorila Medeirosa u zvijezdu preko noći.

Njegov debitantski album "Glenn Medeiros" objavljen je iste godine, a potom je 1988. uslijedio i drugi album "Not Me".

Pjesma "Un Roman d'amitié (Friend You Give Me a Reason)", koju je otpjevao u duetu s francuskom pjevačicom Elsom Lunghini, bila je šest uzastopnih tjedana na vrhu francuske top-ljestvice.

Medeiros je potom objavio još sedam albuma i niz popularnih hitova, uključujući "Under Any Moon", koja se našla na soundtracku filma "Karate Kid Part III", kao i "She Ain't Worth It", snimljenu s Bobbyjem Brownom.

Pjesma "She Ain't Worth It" zauzela je prvo mjesto Billboardove ljestvice Hot 100 u SAD-u i dobila zlatnu nakladu.

Unatoč velikom uspjehu, Medeiros se povukao iz glazbene industrije nakon izlaska albuma "With Aloha" 2005. godine. Nakon toga studirao je na Sveučilištu Havaji u West O‘ahuu, a zatim i na Sveučilištu Phoenix, gdje je stekao magisterij iz osnovnoškolskog obrazovanja. Doktorirao je obrazovno vodstvo na Sveučilištu Južne Kalifornije 2014. godine.

Bivši tinejdžerski idol posljednjih je godina radio kao ravnatelj škole u Honoluluu te sa suprugom Tammy odgajao dvoje djece – kćer Lyric i sina Chorda.

U razgovoru za emisiju "Today" 24-godišnja Lyric priznala je da tek u srednjoj školi u potpunosti shvatila koliko je njezin otac nekoć bio slavan.

"Sjećam se kako su mi odrasli prilazili i govorili: 'Oh, Medeiros! Kao Glenn Medeiros, onaj koji je pjevao onu ljubavnu pjesmu!' A onda bi je počeli pjevati preda mnom. Starije žene su mi govorile: 'Bio je pravi srcolomac!'", prisjetila se.

Lyric, koja je krenula očevim stopama i natjecala se u brojnim pjevačkim showovima, uključujući "American Idol", u šali je rekla kako njezin otac često oklijeva pojaviti se u njezinim videima.

"Rijetko se dogodi da moj tata dobrovoljno pristane snimiti video sa mnom. Najčešće ga samo zamolim da stoji u kadru dok ja radim neki trend ili zvuk", rekla je.

