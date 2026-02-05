Kratka plava kosa bila joj je zaštitni znak, ali srce joj je slomila izdaja koju nije mogla zaboraviti

Mia Farrow prošla je dugačak put od odrastanja sa slavnim ocem do svjetske slave s jednim od najpoznatijih horor filmova svih vremena.

Mia Farrow desetljećima je bila simbol krhke ljepote, tihe snage i holivudske elegancije, ali i jedna od najsloženijih figura američkog showbiza.

Iza nježnog imidža krije se životna priča puna šokova: teško djetinjstvo obilježeno bolešću, vrtoglavi uspon do statusa zvijezde, brak s Frankom Sinatrom, burna veza s Woodyjem Allenom i obiteljska drama koja je godinama punila naslovnice.

Rođena kao Maria de Lourdes Villiers Farrow u Los Angelesu, Mia je odrasla u filmskoj obitelji – otac joj je bio redatelj John Farrow, a majka glumica Maureen O’Sullivan. No, djetinjstvo joj nije bilo bajka. Kao djevojčica oboljela je od dječje paralize te se s bolešću borila u dobi od devet godina, a ovo iskustvo će kasnije često spominjati u humanitarnom radu.

Prve značajne korake napravila je sredinom 60-ih, a velika prekretnica stigla je kad je postala zvijezda popularne TV sapunice "Peyton Place", u kojoj je glumila Allison MacKenzie. Istovremeno je gradila i filmsku karijeru, a ubrzo je bilo jasno da je pred kamerama rođena.

Iako je imala TV popularnost, uloga koja joj je zauvijek promijenila život i karijeru bila je Rosemary Woodhouse u kultnom hororu "Rosemaryjina beba". Film joj je donio globalnu slavu, a njezin lik i estetika postali su pop-kulturni fenomen.

Upravo iz tog razdoblja pamti se i njezin najpoznatiji beauty trenutak – ultra kratka pixie frizura, koju modni mediji i danas navode kao jednu od najutjecajnijih u povijesti (često se veže uz rad Vidala Sassoona).

Imala je tek 21 godinu kada se udala za Franka Sinatru, koji je tada imao 50. Vjenčali su se 1966., a brak je trajao kratko – razveli su se 1968., dok je ona snimala svoj veliki kinohit. Prema kasnijim izjavama i retrospektivama, Sinatra je želio da se odrekne glume, a upravo je njezina odluka da ne odustane od filma postala simbolična "točka loma" njihova odnosa.

S Woodyjem Allenom je imala i profesionalnu i privatnu priču koja je obilježila čitavu jednu eru. Tijekom njihove veze glumila je u nizu njegovih filmova (među najpoznatijima je "The Purple Rose of Cairo"), a mnogi upravo to razdoblje smatraju jednim od njezinih glumačkih vrhunaca.

No, sve se raspalo 1992. kada je Farrow otkrila da je Allen u vezi s njezinom posvojenom kćeri Soon-Yi Previn – prema kronologijama i medijskim prikazima, Farrow je u Allenovu stanu pronašla gole fotografije Soon-Yi, što je postalo detonator skandala koji je obišao svijet. Taj se trenutak često opisuje kao Allenova izdaja koja je nepovratno promijenila njezin privatni život i način na koji je javnost doživljava.

Osim glume, Farrow je ostala upamćena kao ikona stila 60-ih i 70-ih: minimalistička elegancija, kratka kosa, čiste linije i nevina estetika koja je postala trend generacije. Posebno se ističe njezin rani Vogue moment s pixie frizurom iz 1966., koji se i danas citira kao kulturna prekretnica u beauty svijetu.

Mia Farrow je majka 14 djece (četvero biološke i desetero posvojene), a njezina obiteljska priča uključuje i teške gubitke – troje njezine djece preminulo je mlado. U javnosti se često ističe i njezin sin Ronan Farrow, nagrađivani novinar, dok su odnosi unutar obitelji godinama bili pod povećalom medija.

Farrow se posljednjih godina rijetko pojavljuje u velikim filmskim projektima, ali je i dalje aktivna kao humanitarka. Od 2000. bila je UNICEF-ova ambasadorica dobre volje, s posebnim fokusom na djecu pogođenu ratovima i krizama.

I dalje je prisutna u javnosti kroz povremeni kazališni rad i humanitarne aktivnosti te živi mirnije, daleko od holivudskog tempa.

