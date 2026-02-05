Nije mogao dočekati: Franka podijelila dirljiv obiteljski trenutak povodom Ćorlukinog rođendana!

Vedran Ćorluka proslavio je 40. rođendan, a emotivnu čestitku uputili su mu supruga Franka Batelić i djeca Viktor i Greta.

Franka Batelić na poseban je i vrlo osoban način čestitala 40. rođendan suprugu Vedranu Ćorluki, a emotivne objave podijelila je na Instagramu.

Na jednoj od snimki vidi se opuštena rođendanska atmosfera uz dobru hranu – sočni burgeri, krumpirići i umaci posluženi na pladnjevima, dok u kadru možemo vidjeti Vedranove ruke i sat, što dodatno naglašava intiman, "bez glamura" trenutak.

Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 1 Foto: Instagram Screenshot

"Ulazak u četrdesete u stilu", napisala je Franka, dajući do znanja da se slavljenik u novu životnu dekadu upustio s osmijehom i bez puno pompe.

Druga objava još je emotivnija. Naša pjevačica je podijelila fotografiju ručno izrađene rođendanske čestitke koju je njihov sin Viktor pripremio za tatu.

Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 2 Foto: Instagram Screenshot

"Sretan ti 40. rođendan tata", napisano je u čestitci koju su potpisali Franka, sin Viktor, kći Greta i pas Oski, uz nacrtana srca i dodatnu Frankinu poruku: "Rano jutros, jer Viktor nije mogao dočekati da tati pokaže čestitku."

Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 2 Foto: Instagram

Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka Foto: Borna Filic/PIXSELL

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Objave su pokazale koliko je obitelj Ćorluka–Batelić povezana, ali i da im je upravo jednostavna obiteljska sreća najvažniji dio svakog slavlja. Bez velikih riječi i luksuza, Frankina čestitka bila je iskrena, topla i – baš u njihovom stilu.

Franka Batelić i Vedran Ćorluka Foto: Josip Moler/Cropix

Franka Batelić i Vedran Ćorluka - 1 Foto: Vedran Ćorluka/Instagram

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

