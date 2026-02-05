Nije mogao dočekati: Franka podijelila dirljiv obiteljski trenutak povodom Ćorlukinog rođendana!

Vedran Ćorluka proslavio je 40. rođendan, a emotivnu čestitku uputili su mu supruga Franka Batelić i djeca Viktor i Greta.
Franka Batelić na poseban je i vrlo osoban način čestitala 40. rođendan suprugu Vedranu Ćorluki, a emotivne objave podijelila je na Instagramu.3 vijesti o kojima se priča "Ako ne znaš..." Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara! ''zaslužila je'' Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj: ''Od mene nikad ništa nije tražila...'' uhvaćeni zajedno Naš najzgodniji rukometaš u vezi je s lijepom Riječankom koja je dobro poznata u svijetu sporta
Na jednoj od snimki vidi se opuštena rođendanska atmosfera uz dobru hranu – sočni burgeri, krumpirići i umaci posluženi na pladnjevima, dok u kadru možemo vidjeti Vedranove ruke i sat, što dodatno naglašava intiman, "bez glamura" trenutak.
Galerija 25 25 25 25 25
Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 1 Foto: Instagram Screenshot
"Ulazak u četrdesete u stilu", napisala je Franka, dajući do znanja da se slavljenik u novu životnu dekadu upustio s osmijehom i bez puno pompe.
Druga objava još je emotivnija. Naša pjevačica je podijelila fotografiju ručno izrađene rođendanske čestitke koju je njihov sin Viktor pripremio za tatu.
Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 2 Foto: Instagram Screenshot
Pogledaji ovo Celebrity Bivša odbojkašica u mini bikiniju mami uzdahe sa svih strana: ''Telefon mi se pregrijao''
"Sretan ti 40. rođendan tata", napisano je u čestitci koju su potpisali Franka, sin Viktor, kći Greta i pas Oski, uz nacrtana srca i dodatnu Frankinu poruku: "Rano jutros, jer Viktor nije mogao dočekati da tati pokaže čestitku."
Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 2 Foto: Instagram
Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka Foto: Borna Filic/PIXSELL
Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Objave su pokazale koliko je obitelj Ćorluka–Batelić povezana, ali i da im je upravo jednostavna obiteljska sreća najvažniji dio svakog slavlja. Bez velikih riječi i luksuza, Frankina čestitka bila je iskrena, topla i – baš u njihovom stilu.
Franka Batelić i Vedran Ćorluka Foto: Josip Moler/Cropix
Franka Batelić i Vedran Ćorluka - 1 Foto: Vedran Ćorluka/Instagram
Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram
Par je Novu godinu dočekao daleko od Hrvatske, a gdje, saznajte OVDJE.
Protekli mjesec Franka je boravila u Rijeci, gdje je glumila Anitu u ekranizaciji mjuzikla "Priča sa zapadne strane". Kakva nevolja ju je zadesila, otkrijte OVDJE.
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Mladi Schumacher više ne ljubi plavušu s Balkana! Uhvaćen je u zanosu sa zgodnom brinetom
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Rakitićeva Raquel pokazala prirodnu kosu, padaju usporedbe sa Shakirom!
Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri dok boravi u kući s bivšim: ''Glamurozan dan''
Pogledaji ovo Celebrity Jeste li već zapjevali stihove koji su postali viralni hit? Pjesma iz hit-filma osvojila je internet!