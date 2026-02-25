Bolna ispovijest srpske pjevačice o potomstvu: ''Plakala sam i tražila razloge''

Marija Mikić otvorila je dušu o bolnim gubicima koji su obilježili njezin život te priznala kako je nakon četiriju gubitaka utjehu pronašla u vjeri.

Srpska pjevačica Marija Mikić otvorila je dušu i iskreno progovorila o bolnim trenucima kroz koje je prolazila na putu do majčinstva. Danas je ponosna majka dvoje djece, koje je dobila u braku s Jovanom Pantićem, no njezin put do potomstva nije bio nimalo lak.

Naime, godinama je pokušavala zatrudnjeti, a suočila se s ozbiljnim zdravstvenim izazovima zbog kojih je doživjela čak četiri spontana pobačaja. Govoreći o tom teškom razdoblju, priznala je koliko joj je vjera pomogla da pronađe snagu.

Marija Mikić Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Pogledaji ovo Nekad i sad Nećete vjerovati kako je suprug Simone Mijoković izgledao u mladosti: "Kao u Rambu!"

''Možda prije nisam dovoljno vjerovala, ali to se promijenilo u posljednjih godinu dana. Danas bolje razumijem neke stvari, ali i tada sam vjerovala da onaj gore zna što je najbolje. To mi je bila utjeha, ako se to uopće može nazvati utjehom, ali zaista sam vjerovala'', iskreno je rekla u emisiji ''Pretres'' na Hype televiziji.

Marija Mikić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ne skriva da je bilo trenutaka kada je bila slomljena.

Pogledaji ovo Celebrity Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje: ''Kad ne provjeriš...''

''Puno puta sam plakala i tražila razloge. Pitala sam se: 'Zašto baš meni?' Danas imam njih dvoje i možda sve ne bi bilo ovako kako je. Lako je nekome tko se bori za dijete reći: 'Vidjet ćeš jednog dana', ali to je jako teška tema. Kada o tome razgovaram s nekim, mogu pričati satima. Idem s optimizmom da ćemo jednog dana shvatiti zašto se nešto nije dogodilo tada kada smo željeli jer vjerujem da Bog za sve ima razlog'', poručila je Marija.

Svojom ispoviješću dirnula je mnoge žene koje prolaze sličnu borbu, pokazujući da iza osmijeha i uspješne karijere često stoje teške i bolne životne priče.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Pjevač poznat po duetu sa Severinom ugradio silikone u prsa: ''Uskoro će biti top!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kako Jennifer Garner održava fantastičnu liniju u 54. godini? Tajna je u jednoj jutarnjoj navici!

Pogledaji ovo Celebrity Splitska glumica kroz suze o majčinstvu: ''Imali smo 18 pokušaja, skoro sam izgubila sina...''