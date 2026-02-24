Hollywood u šoku! Tragično preminuo glumac koji je obilježio jednu generaciju

Robert Carradine, zvijezda filma "Osveta šmokljana" i serije "Lizzie McGuire", preminuo je u dobi od 71 godine, nakon što si je oduzeo život poslije dugogodišnje borbe s bipolarnim poremećajem.

Robert Carradine, član slavne holivudske glumačke obitelji i zvijezda kultne komedije "Osveta šmokljana", preminuo je u dobi od 71 godine. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je obitelj otkrivši kako si je glumac oduzeo život nakon dugogodišnje borbe s bipolarnim poremećajem.

U emotivnoj izjavi za Deadline obitelj je poručila kako se nada da će otvorenim govorom o njegovoj bolesti pridonijeti podizanju svijesti o mentalnom zdravlju.

Robert Carradine - 14 Foto: Profimedia

Robert Carradine - 5 Foto: Profimedia

"S dubokom tugom moramo podijeliti vijest da je naš voljeni otac, djed, stric i brat Robert Carradine preminuo. U svijetu koji može djelovati tako mračno, Bobby je uvijek bio svjetionik svjetla svima oko sebe. Shrvani smo gubitkom ove predivne duše i želimo ukazati na njegovu hrabru borbu s gotovo dvadesetogodišnjom bitkom protiv bipolarnog poremećaja", navodi se u priopćenju.

Obitelj je istaknula kako se nada da će njegova životna priča pomoći u borbi protiv stigme koja i dalje prati mentalne bolesti te su zamolili javnost za privatnost u trenucima žalovanja.

Robert Carradine - 6 Foto: Profimedia

Robert Carradine - 3 Foto: Profimedia

Njegov stariji brat, glumac Keith Carradine, dodatno je naglasio važnost otvorenog razgovora o mentalnom zdravlju.

"Želimo da ljudi znaju za to i u tome nema srama. Želim ga slaviti zbog njegove borbe i zbog njegove predivne duše. Bio je iznimno darovit, duhovit, mudar i nevjerojatno tolerantan. Nedostajat će nam svaki dan", rekao je Keith.

Rođen je 1954. godine, a kao najmlađi sin glumca Johna Carradinea, potjecao je iz jedne od najpoznatijih američkih glumačkih obitelji. Njegova braća David, koji je preminuo 2009. godine, i Keith također su ostvarili zapažene karijere. Robert je kasnije priznao da je upravo bratova smrt bila okidač za njegovo mentalno zdravlje, nakon čega mu je dijagnosticiran bipolarni poremećaj.

Robert Carradine - 13 Foto: Profimedia

Robert Carradine - 7 Foto: Profimedia

Filmski debi ostvario je 1972. uz Johna Waynea u filmu "Kauboji". Uslijedile su uloge u Oscarom nagrađenom filmu "Povratak veterana" te u Scorseseovim "Ulicama zla", gdje je glumio uz brata Davida.

Ipak, najveću popularnost stekao je 1984. godine ulogom Lewisa Skolnicka u komediji "Osveta šmokljana". Film je postao veliki hit, a Carradine se vratio u tri nastavka tijekom sljedećeg desetljeća. Zanimljivo je da je, pripremajući se za ulogu, boravio na Sveučilištu u Arizoni uvjeravajući studente da je zaista štreber.

Početkom 2000-ih Carradine je postao poznat i mlađoj publici zahvaljujući ulozi Sama, oca glavne junakinje u popularnoj Disneyjevoj seriji "Lizzie McGuire". Uz Hilary Duff pojavio se u 65 epizoda između 2001. i 2004. godine.

Robert Carradine - 1 Foto: Profimedia

Robert Carradine - 8 Foto: Profimedia

U privatnom životu bio je otac troje djece. S producenticom Susan Snyder dobio je kćer, glumicu Ever Carradine, a kasnije je bio u braku s Edith Mani, s kojom je dobio dvoje djece, Mariku i Iana. Par se razveo 2015. godine nakon 25 godina braka.

Tijekom brakorazvodnog postupka 2017. godine pojavile su se teške optužbe vezane uz prometnu nesreću iz 2015., a Carradine je tada priznao da je bio u psihotičnom stanju.

Odlaskom Roberta Carradinea Hollywood je izgubio još jednog člana velike glumačke dinastije, ali i talentiranog umjetnika čiji je život obilježila i teška borba s mentalnom bolešću.

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili ste u potrazi za pravom odlukom, nemojte se ustručavati pitati za pomoć. Možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb: Nazovite na telefon 01-2376-470 od 0 do 24 sata. U Centar za krizna stanja pri KBC-u Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Psihološki centar TESA: Nazovite na broj: 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr

